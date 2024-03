Nicolae Dică îl cere pe Florinel Coman la EURO 2024: "E din altă Ligă, am contribuit şi eu la această formă a lui" - Antena Sport

Nicolae Dică îl cere pe Florinel Coman la EURO 2024: „E din altă Ligă, am contribuit şi eu la această formă a lui”

Reclamă

Mă bucur pentru el că a reuşit să ajungă la o formă foarte bună. Din punctul meu de vedere, am contribuit și eu la această formă a lui, atunci când m-am întors la FCSB trecea printr-o perioadă grea și eu l-am pus căpitan de echipă, i-am dat încredere. A avut și evoluții bune când am fost eu, am reușit să ne calificăm în grupe în Conference League.

Merită acest lucru. Am văzut că muncește, când muncești vin și satisfacțiile.

Reclamă

(n.r.: E greu de oprit?) Pentru noi a fost greu de oprit.

„Îmi doresc să fie la naţională”

(n.r: Poate fi „bombă” și la EURO?) Eu îmi doresc, cred că toată lumea își dorește ca el să fie la națională și să joace cu un randament mai bun decât o face la Steaua (n.r: FCSB).

(n.r: L-ai consiliat și mental, ai vorbit cu el, ai purtat discuții în privat?) Bineînțeles.

Reclamă 4 / 0/3

(n.r: Era căzut?) În momentul când m-am dus acolo am discutat cu el, de asta a și fost primul căpitan de echipă. (n.r.: În ce campionat îl vezi?) La calitățile pe care le are poate să joace în orice campionat din Europa, are forță și viteză. Atâta timp cât ai forță și viteză, poți juca în orice campionat”, a declarat Nicolae Dică în conferinţa de presă de dinainte de meciul Sepsi – Voluntari de mâine. „Pot mai mult decât atât! Îi cunosc!” Florinel Coman şi Darius Olaru, lăudaţi de un fost coleg de la FCSB! Verdict despre titlu Florinel Coman şi Darius Olaru au fost lăudaţi de Adrian Petre, fostul lor coleg de la FCSB. Coman şi Olaru au un sezon de vis la FCSB şi sunt primii golgheteri din acest sezon al Ligii 1. Cei doi au marcat 14 goluri pentru FCSB în acest sezon şi îşi conduc echipa spre primul titlu după o pauză de 9 ani. Adrian Petre e de părere că cei doi nu şi-au atins forma maximă. Mai mult, Petre, care a ajuns la Tunari, în Liga 2, e convins că FCSB nu mai are cum să piardă titlul. „Da, clar, nu doar diferenţa asta de puncte, ci şi jocul pe care îl prestează şi forma lor (n.r. – dacă va câştiga FCSB tilul). Nu m-au surprins, le ştiu valoarea, ştiu ce pot, cred că pot chiar mai mult de atât (n.r. – de Coman şi Olaru). Îi cunosc foarte bine de la juniori, pe lângă faptul că am fost colegi la FCSB, cred că pot mai mult de atât şi sper să ajungă în străinătate, acolo îţi arăţi adevărata valoare şi cred că nu ar avea probleme, niciunul dintre ei”, a spus Adrian Petre în exclusivitate pentru AntenaSport.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...