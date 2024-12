Nicolae Dică, verdict în privinţa luptei pentru titlu: "Au prima şansă"! Ce a spus de echipa lui Gigi Becali - Antena Sport

Nicolae Dică / Profimedia Images Nicolae Dică a vorbit despre FCSB, echipă la care a evoluat ca jucător şi pe care a antrenat-o în două rânduri. În prezent, Nicolae Dică este liber de contract, după ce s-a despărţit în luna septembrie a acestui an de FC Argeş. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dică a stat pe bancă un an şi jumătate în primul mandat ca tehnician la FCSB. S-a despărţit de echipa lui Becali înaintea Crăciunului din 2018. Ulterior a revenit pe banca FCSB-ului în vara lui 2022, dar nu a rezistat decât 3 luni la echipa lui Becali. Nicolae Dică, despre FCSB: „Acum se văd roadele” Dică o vede pe FCSB favorită în lupta la titlu şi în acest sezon. Campioana României a avut un start mai slab de sezon, dar în acest moment este pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj. FCSB s-a concentrat în prima parte a sezonului pe Europa League. Echipa patronată de Gigi Becali e ca şi calificată în play-off-ul pentru optimile Europa League, având în acest moment 11 puncte după 6 etape disputate. FCSB e pe locul 10 în grupa principală a competiţiei europene şi ar putea chiar prinde unul dintre primele 8 locuri, ce duc automat în optimile Europa League. FCSB mai are de disputat două jocuri în grupa competiţiei europene, cu Qarabag în deplasare şi cu Manchester United acasă, într-o partidă care e deja sold out. „(n.r: Te aşteptai la un sezon atât de bun pentru FCSB?) Da, mă aşteptam, pentru că acolo sunt investiții mari, sunt condiții foarte bune. Acest lot s-a făcut în 3-4 ani de zile, nu peste noapte. Și acum se văd roadele. Reclamă

Reclamă

Arată foarte bine în acest moment şi cred că au prima şansă şi în acest campionat.

(n.r.: Ai vreun regret, referitor la a doua perioadă de la FCSB?) Nu îmi place să trăiesc cu regrete. M-am simțit foarte bine acolo. Am făcut performanță. Păcat că nu am reușit să câștig campionatul, am fost foarte aproape. Dar și în a doua perioadă, chiar dacă am stat foarte puțin, am reușit să mergem în grupele Conference League după cinci ani. Și am antrenat și eu o parte din acești jucători care sunt acum în lot, care au luat campionatul. Mă bucur că am trecut pe acolo, că am antrenat această echipă”, a declarat Nicolae Dică pentru fanatik.ro.

Reveniri importante la FCSB, anunțate de Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că Octavian Popescu, Mihai Lixandru sau Malcom Edjouma vor reveni pe teren la FCSB din 2025. Patronul campioanei a dezvăluit că vedetele sale sunt aproape să se recupereze complet, după accidentările suferite.

Reclamă