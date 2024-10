Nicușor Bancu s-a plâns de starea gazonului, după Oțelul - Universitatea Craiova 1-1: "Terenuri mizerabile!" - Antena Sport

Nicușor Bancu s-a plâns de starea gazonului, după Oțelul – Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul oltenilor nu s-a ferit de cuvinte, la finalul partidei de la Galați.

Meciul dintre Oțelul și Universitatea Craiova a contat pentru etapa cu numărul 12 a sezonului de Liga 1. Partida dintre echipele lui Dorinel Munteanu și Costel Gâlcă a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După meci, Nicușor Bancu a transmis faptul că a fost dezamăgit de starea terenului. Acesta a spus că gazonul de la Galați a fost „mizerabil” și că elevii lui Costel Gâlcă nu pot construi pe un asemenea teren.

„A fost un meci destul de dificil, contra unei echipe foarte bune. Știm cu toții cât de bine joacă pe teren propriu. E agresivă, iar jucătorii sunt montați. Știam ce va juca. Oțelul ne-a surprins doar la gol. Însă e bine că am reușit să revenim rapid.

Din păcate, terenul ne-a dezamăgit din nou. Oriunde am mers în deplasare am întâlnit acesta terenuri mizerabile. Nu poți construi pe aceste terenuri. Am încercat să ne adaptăm, să jucăm cu minge lungă.