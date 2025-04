"Noi am făcut două sau trei!" Mihai Stoica, dezvăluiri uluitoare despre blaturile din fotbalul românesc: "A fost o echipă care a făcut 28!" - Antena Sport

„A fost rău, cumplit. În primul rând, conducerea noastră era bicefală, toate hotărârile le luam împreună cu Marius Stan. Am realizat că retrogradăm, dacă nu intrăm în nişte jocuri. N-am făcut ce făceau alţii, au fost unii care făceau… A fost o echipă care a făcut 28 recunoscute (n.r. de blaturi) într-un an, 28 din 34!

Noi am făcut reciprocităţi două sau trei, doi ani de zile, atât. Ne-am lecuit la un meci cu… nu mai contează cu cine, că nu vreau să-i implic pe alţii să zică <<A venit ăsta şi e sifon la bătrâneţe>>. S-a prins lumea, noi câştigam meciul acasă, dar lumea s-a prins şi a început să huiduie şi am zis amândoi <<Ştii ceva? Picăm, picăm, asta este>>. În primul an… Doar doi ani mai făcut atât, jur că n-am făcut mai multe şi nu ştiu dacă în total am făcut mai mult de cinci sau şase, dar nu cred că am făcut mai multe şi ştiu şi cu cine, dar nu… Cred că cinci, te bat eu, mă baţi tu.

Am jucat cu Jiul acasă. Liţă Dumitru, antrenor la Jiul, ne-a bătut cu 1-0 şi am zis că picăm anul ăsta 100%. În a doua etapă ne-am dus la Piatra Neamţ şi am bătut cu 2-0, n-am absolut nicio idee cum am putut câştiga. După care l-am prins, prin etapa a şaptea, pe Liţă Dumitru, în 1996, la Rapid. Plecase de la Jiul la Rapid şi am bătut 4-3 în Giuleşti.

A fost chestia asta cu Cooperativa, ne-a venit în faţă, am renunţat şi atunci s-a consacrat cuplul despre care zicea toată lumea, Marius Stan – Mihai Stoica, altceva, altceva, altceva, ne-am separat şi Marius a câştigat cu Galaţiul campionatul, a ajuns primar la Galaţi, eu am făcut ce am făcut la Steaua, Urziceni, FCSB”, a spus Mihai Stoica, în cadrul unui podcast.