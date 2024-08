"Nu ai cum să-l ții pe bancă pe Chiricheș" Gigi Becali, criticat pentru decizia pe care a luat-o în privinţa fundaşului! - Antena Sport

E adevărat, e jucător valoros Chiricheş, dar e prea lejer, dă pase la adversar, te nenoroceşte. El a pierdut meciul.

A mai greşit vreo trei şi îl tot ceartă pe ăla că nu e acolo unde dă el pasa. Într-un fel îl respect, că am făcut lucruri mari cu el, dar nu se poate aşa ceva”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Vlad Chiricheş i-a răspuns lui Gigi Becali, după ce a fost criticat, ca urmare a greşelilor comise în înfrângerea suferită de FCSB cu Oţelul, scor 0-2. Fundaşul şi-a asumat eşecul şi i-a transmis un mesaj latifundiarului din Pipera.

Vlad Chiricheş a greşit la primul gol marcat de Oţelul. Fundaşul a transmis că jocul său pare „zeflemist”, dar că el îşi doreşte să înceapă construcţia încă de la nivelul fundaşilor.

„Jocul l-am început bine, am avut câteva ocazii bune. După a venit pasa aia a mea mai moale, îmi asum această înfrângere. Toate lucrurile mai rele au plecat de la faza aceea. Am primit gol, nu am reuşit să mai facem un joc bun.

Mi-e foarte greu să vorbesc despre ceilalţi, pasa mea a fost cam moale. Mi-e greu să-ţi răspund, să spun un motiv pentru care nu am reuşit să obţinem o victorie. Am fi putut să înscriem, păcat că nu am făcut-o. După, jocul a fost mai apăsător pentru noi.

Am discutat în vestiar, dacă nu aveam încredere că putem să întoarcem scorul, nu avea rost să ieşim de la vestiare. După a venit şi golul doi, o execuţie extraordinară şi ne-a fost şi mai greu.