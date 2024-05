"Nu le-am dat nicio șansă" Reacții categotice din tabăra lui Sepsi după 4-1 cu Farul! Ce s-a spus despre performanța de la Ovidiu - Antena Sport

”Băieții au jucat foarte bine. Am vrut foarte mult să câștigăm acest meci și am reușit acest lucru. După 1-0, 2-0 am continut să jucăm. Am știut ce trebuie să facem pentru a face față unei echipe foarte puternice. Nu le-am dat nicio șansă de a înscrie.

Este uimitor nu doar pentru Safranko, ci și pentru echipă pentru că ne-am creat aceste ocazii. Nu prea a avut noroc în ultimele partide. Mă bucur pentru el. A meritat să înscrie aceste golurui.

Sunt foarte fericit de cum am arătat, cum i-am presat. Am reușit să nu îi lăsăm să își facă jocul. Am mai jucat bine și în alte partide. Altă dată am pierdut în ultimul moment.

Sunt în negocieri cu clubul. Să vedem ce putem aduce. Acum sunt foarte fericit și vom vedea cum vor decurge negocierile”, a spus Bernd Storck, la digisport.ro.

Cosmin Matei a dezvăluit că niciun jucător de la Sepsi nu se aștepta să facă un meci atât de bun la Ovidiu. Acesta a mai menționat faptul că echipa a fost motivată și nu accepta să plece fără puncte de pe terenul echipei lui Gică Hagi.

„Nu ne așteptam să avem o evoluție atât de bună. Ne doream, ne-am propus. E o victorie mare, cu un adversar puternic. Au demonstrat (n.r. cei de la Farul) că au valoare. Am reușit să facem un meci mare. Am venit foarte montați aici. Antrenorul a oprit ședința de pregătire și a spus că vrea atitudine. A zis că nu acceptă să nu luăm puncte. Mă bucur că am reușit să marchez. Cu accidentarea și cu cazul de doping, eu îmi doresc să joc în continuare. Pe 8 mai am să merg la comisii să explic situația și îmi doresc să fie bine pentru mine", a spus și Cosmin Matei. Marius Ștefănescu, anunțul momentului despre transferul la FCSB Marius Ștefănescu a dat de înțeles că ar accepta o ofertă din partea unei echipei mai puternice din Liga 1. Totodată, acesta a spus că Laszlo Dioszegi are dreptul de a face declarații legate de jucătorii săi, având în vedere că este patronul formației. „Înainte de meci toată lumea își dă cu părerea. Probabil că ei erau favoriți, dar am arătat că nu am intrat degeaba în play-off. Singurul meci care a lăsat de dorit la noi a fost cel cu Craiova, de acasă. Ne-a ieșit tot în această seară. Mă bucur că Safranko a reușit să înscrie, sper să ia și mingea acasă.

Sincer nu m-am gândit că se va opri meciul. Pe stadion se strigă orice, dar nu cred că s-ar fi oprit. Strigă 2-3 minute și asta e, dacă nu înțeleg..

Muncesc, fiecare jucător care joacă cred că își dorește să ajungă la EURO. Vom vedea dacă voi ajunge la EURO, eu îmi doresc asta.

Mai am 2 meciuri aici și după aceea vine perioada de transferuri. De 1 an 2 se vorbește, dar nu e nimic concret. Dacă se va ivi ceva voi dori să fac pasul la o echipă care se bate la campionat sau la una din afară.

Trebuie să dau tot ce am mai bun pe teren și de acolo vom vedea unde voi fi. (n.r – Dar tu vrei la FCSB?) De ce asta cu FCSB? FCSB, Rapid? De unde sunt astea? Patronul vorbește, până la urmă este patron. Eu ce pot să spun? Să mă pun rău cu dânsul? Eu am discutat ceva și vom vedea”, a spus Marius Ștefănescu.

