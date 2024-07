OFICIAL | Petrolul a transferat un jucător chiar înaintea meciului cu Dinamo! Contract până în vara lui 2027 - Antena Sport

Zeljko Kopic a dezvăluit ce problemă are Dinamo înainte de derby-ul cu Petrolul: „Nu vă doresc să fiți în poziția mea!”

Antrenorul Zeljko Kopic a dezvăluit ce problemă are Dinamo înainte de derby-ul cu Petrolul. Tehnicianul „câinilor” nu s-a ferit de cuvinte, la conferința de presă.

Partida dintre Dinamo și Petrolul se va juca duminică, de la ora 22:00. Meciul care contează pentru etapa a 2-a a sezonului de Liga 1 va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Zeljko Kopic a transmis faptul că jucătorii de la Dinamo trebuie să învețe să gestioneze duelurile 1 la 1, pentru a nu le mai permite adversarilor să revină în meci, așa cum s-a întâmplat la partida cu CFR Cluj.

De asemenea, antrenorul „câinilor” a transmis că îți dorește să o readucă pe Dinamo în prim planul fotbalului românesc și a anunțat că oficialii echipei încearcă să mai efectueze o serie de transferuri.

„Nu vă doresc să fiți în poziția mea, să ai 2-0 și să pierzi meciul. Am avut multe momente bune la Cluj. Prima jumătate de meci a fost bună: am avut ambiție, am fost buni în dueluri și am avut ocazii. Am făcut acel penalty din lipsă de concentrare și i-am băgat pe cei de la CFR Cluj în meci.

„Trebuie să fim la un nivel mai înalt”

Eram bine structurați când am primit golul al treilea, dar duelurile din defensivă nu au fost cum au trebuit. În unele momente trebuie să fii mai bun decât adversarul în duelul unu la unu. Trebuie să fim la un nivel mai înalt și am insistat pe asta. Lucrăm la antrenament și sper să rezolvăm problema duelurilor unu la unu.

Încercăm să mai aducem jucători, să fie luptă pe posturi. E foarte important pentru mine să putem conta pe jucătorii de acum încă 3-4 ani, să nu schimbăm lotul în fiecare an.