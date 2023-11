OFICIAL! Sepsi şi-a prezentat noul antrenor. Detaliile contractului - Antena Sport

Reclamă

Îi urăm bun venit şi mult succes noului antrenor al Sepsi OSK, Bernd Stock!„, a anunţat Sepsi pe reţelele de socializare.

„Îmi prezint scuzele pentru întârziere. Am aterizat la timp, dar străzile au fost foarte aglomerate. Sunt foarte fericit să fiu aici. Cred că am avut întâlniri foarte bune timp de două zile, am vorbit despre proiectul de aici, am văzut acest stadion frumos și am fost motivat instant să vin aici.



Avem un obiectiv mare, voi face totul pentru a urca echipa unde merită să fie. Am văzut câteva meciuri ale echipei, consider că avem mult potențial, mulți jucători buni. Îi voi antrena din greu, pentru a-i face mai buni, pentru a fi mândri de ei la finalul sezonului.

Play-off-ul este un obiectiv dificil, dar nu îmi e teamă. Obiectivul meu este întotdeauna să fac echipa mai bună. Am viziunea mea cu privire la cum trebuie să jucăm pe viitor, când avem mingea și când nu o avem. Cred că avem mulți jucători buni și că-i pot aduce la nivelul necesar.

Am o săptămână să pregătesc echipa pentru meciul cu Dinamo. Va fi dificil, dar cu ajutorul suporterilor și a tuturor celor din staff vom pregăti bine echipa„, a spus noul antrenor de la Sepsi.



Liviu Ciobotariu s-a despărţit de Sepsi Liviu Ciobotariu nu mai este antrenorul celor de la Sepsi! Clubul covăsnean a anunţat că a ajuns la un acord cu antrenorul de 52 de ani privind rezilierea amiabilă a contractului. De asemenea, Cătălin Munteanu şi Adrian Iordache îşi vor rezilia şi ei contractele cu formaţia din Sf. Gheorghe. „Conducerea clubului Sepsi OSK a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a relațiilor contractuale cu antrenorul principal Liviu Ciobotariu. Totodată, clubul nostru a încetat, de comun acord, raporturile contractuale și cu antrenorii secunzi Cătălin Munteanu și Adrian Iordache. Pe această cale dorim să le mulțumim pentru întreaga activitate desfășurată sub culorile clubului nostru și le urăm mult succes în continuare!”, a anunţat Sepsi Sf. Gheorghe, pe pagina de Facebook. Liviu Ciobotariu a semnat cu Sepsi în vara acestui an, preluând echipa după ce covăsnenii s-au despărţit de Cristiano Bergodi. El a debutat în Supercupa României cu Farul, câştigând în luna iulie trofeul alături de covăsneni.