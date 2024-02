Omar El Kaddouri s-a descătușat după ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj: „Sunt fericit” - Antena Sport

Reclamă

Înainte de această partidă, mijlocașul nu a mai jucat niciun meci din primul minut de 9 luni. Acesta a vorbit și despre lupta pentru titlu și este de părere că CFR mai are șanse la câștigarea campionatului.

„A fost o perioadă lungă în care nu am jucat, aproape 9 luni. Sunt fericit că am marcat și că am câștigat. Săptămâna trecută am pierdut, astăzi am vrut să câștigăm. E o victorie foarte importantă.

Reclamă

Trebuie să lucrăm la anumite lucruri, suferim în finalul meciurilor. Avem multe ocazii, trebuie să le transformăm. Avem ocazii, trebuie să învățăm să le fructificăm.

Cred că ne putem lupta la titlu. Avem un nou antrenor, abia ce a ajuns, trebuie să ne adaptăm. Cred că avem calitate, dacă ne uităm și la celelalte echipe. Eu sunt optimist.

Am fost nervos când a egalat Craiova. Am terminat bine repriza secundă, știam că putem să mai înscriem. Am simțit și niște crampe, din mai 2023 nu am mai fost titular. Mai am de muncit, sper că la începutul play-off-ului să fiu 100%.

Reclamă 4 / 0/3

Adrian Mutu este un antrenor bun, îl ascultăm și urmărim ce ne spune.”,a spus El Kaddouri, la digisport.ro. Omar El Kaddouri a ajuns la CFR Cluj în această iarnă, din postura de jucător liber de contract. S-a despărțit de PAOK Salonic în vara anului trecut, iar de atunci nu a mai activat pentru nicio formație, până în luna ianuarie. FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 Partida de la Craiova a început cu un moment de reculegere în memoria lui Aleksei Navalnîi, pentru ca oaspeţii să deschidă scorul în minutul 13, când El Kaddouri a profitat de ieşirea greşită a portarului Gurău şi a înscris. Craiovenii au egalat în minutul 40, prin Baeten – şut superb, din voleu, din marginea careului. Clujenii au încheiat însă repriza în avantaj, după ce Bîrligea a profitat de centrarea lui Otele, în minutul 45+3. În repriza secundă gazdele nu au reuşit să ameninţe cu adevărat poarta apărată de Răzvan Sava, ba chiar oaspeţii au tranşat soarta partidei în minutul 90+2, atunci când Muhar a stabilit rezultatul final, 3-1 pentru CFR. Clujenii au 45 de puncte şi se află pe locul al treilea, în timp ce FCU Craiova este pe locul 12, cu 30 de puncte. FCU CRAIOVA: Gurău – R. Negru (Bahassa 46), Lekiatas, Lacroix, Mascarenhas – Vl. Achim, D. Albu (Vl. Pop 46) – Baeten (Ibrahimi 82), A. Chiţu, Padula – Blănuţă (Blidar 46). ANTRENOR: Giovanni Costantino CFR CLUJ: R. Sava – Mogoş, Boben, Ajeti, C. Manea – Muhar, K. Keita, El Kaddouri (Avounou 63) – Deac (Fica 90+3), Bîrligea (P. Michael 63), Otele (R. Filip 90+3). ANTRENOR: Adrian Mutu Reclamă

Unde va ajunge Kylian Mbappe după despărţirea de PSG? Real Madrid Liverpool Altă echipă Vezi rezultatele Loading ... Loading ...