Omar El Kaddouri va avea un salariu impresionant la CFR Cluj! Câştigurile sale vor creşte de la an la an în Gruia - Antena Sport

Omar El Kaddouri va avea un salariu impresionant la CFR Cluj

Câştigurile sale vor creşte de la an la an în Gruia Omar El Kaddouri va avea un salariu impresionant la CFR Cluj! Cu peste 100 de meciuri în Serie A, internaţionalul marocan născut în Belgia a semnat cu formaţia din Gruia un contract valabil trei ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El Kaddouri are un CV impresionant. El a evoluat pentru Brescia, Sudtirol, Napoli, Torino, Empoli şi PAOK, iar salariul acestuia în Gruia va fi pe măsură.

Omar El Kaddouri va avea un salariu impresionant la CFR Cluj!

Potrivit fanatik.ro, în primul an de contract, salariul lui El Kaddouri va fi de 15.000 de euro pe lună. Salariul mijlocaşului cu profil ofensiv va creşte din al doilea an, urmând să câştige 20.000 de euro. În al treilea an, el ar urma să încaseze 22.000 de euro potrivit sursei menţionate mai sus.