Oţelul - Poli Iaşi, 20:00, LIVE TEXT. Ultimul meci din sezonul regular. Dorinel Munteanu revine pe banca gălăţenilor - Antena Sport

În primul rând suntem angrenaţi în Cupa României. Următorul obiectiv este clasarea pe locul şapte, iar următorul obiectiv este să rămânem în prima ligă.

De aceea am făcut apel la băieţi, pentru că acest joc are o încărcătură emoţională foarte mare. Sper ca stadionul să fie plin, să fim susţinuţi, pentru că merităm. A fost o frustrare foarte mare pentru când am văzut că unele echipe joacă pentru play-off, fără să le jignesc.

Puteam fi liniştiţi în primele şase, însă a fost şi puţină nelinişte la echipă. Încă nu s-au rezolvat toate probleme, dar eu sper ca băieţii să înţeleagă că voi face totul împreună cu Consiliul Local, domnul primar şi partenerii noştri pentru a rezolva aceste probleme”, a declarat Dorinel Munteanu înainte de meci.

Leo Grozavu: „Mă bucur că a revenit Silviu Lung Jr., este un lider”

„Mă bucur că a revenit Silviu Lung Jr., este un lider, dar asta nu înseamnă că nu sunt mulțumit de Ionuț Ailenei. Dar sigur că revenirea lui Silviu poate să însemne o injecție de moral pentru toți ceilalți. În afară de Rareș Ispas, nu mai sunt probleme de lot. Referitor la jocul de la Galați, este o partidă dificilă împotriva unui adversar incomod. Play-out-ul va fi cel care va decide totul, nu știu dacă mai contează acum cât contează pe ce loc terminăm în cele 30 de etape. Vor fi meciuri foarte strânse, de luptă, tensiune multă, noi ne dorim să ne etalăm jocul nostru.

Eu sper că echipa să găsească motivație, îmi doresc foarte mult să avem momente în care să ne impunem. Contează foarte mult ca antrenorul să fie alături de echipă, dar colegii mei sunt acolo, știu ce au de făcut, am băieți experimetați care știu cum să gestioneze momentele importante ale jocului. Când nu iese ceva, cineva este de vină”, a declarat antrenorul lui Poli Iaşi, Leo Grozavu.