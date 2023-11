Oțelul - Universitatea Craiova 1-1. Alexandru Mitriţă a egalat, după o fază controversată - Antena Sport

Reclamă

LIVE SCORE Oțelul – Universitatea Craiova 1-1

INFO: Alexandru Creţu şi Alexandru Mitriţă au oferit imaginea zilei în fotbalul românesc, după o ocazie uriaşă.

Reclamă

Min. 53: Oțelul – Universitatea Craiova 1-1. Mitriţă a marcat, după ce a primit o pasă cu călcâiul de la Markovic.

Min. 24: Universitatea Craiova a cerut un penalty după un duel dintre Cisse şi Mitriţă, dar Horaţiu Feşnic a considerat că nu a fost nimic neregulamentar.

Min. 18: Penalty pentru Oţelul. Horaţiu Feşnic a sancţionat, cu ajutorul VAR, lovitură de pedeapsă pentru Oţelul. Alex Pop a transformat penalty-ul primit.

Reclamă

Min. 1: A început partida! Oțelul Galați: Dur Bozoancă – Zhelev, Cisse, Lovric, Silva – Jardan, Zivulic, Teles – Maciel, Al. Pop, Bodișteanu

Rezerve: R. Stoian, S. Rus, G. Cîrjan, Fatai, I. Neagu, Adăscăliței, R. Tănasă, A. Lopez, Yabre

Antrenor: Dorinel Munteanu Universitatea Craiova: Popescu – Căpățînă, Screciu, R. Silva, Bancu – A. Crețu, Mateiu – Danciu, Ivan, Mitriță – Koljic

Rezerve: Lazar – Ndong, Kurtic, Roguljic, Ișfan, L. Houri, Baiaram, A. Trică, J. Markovic

Antrenor: Ivaylo Petev Oțelul are un moral excelent, înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Trupa lui Dorinel Munteanu nu a mai pierdut de cinci meciuri, în toate competițiile. În ultima rundă, gălățenii s-au impus cu 4-2 în duelul cu UTA lui Mircea Rednic. Oțelul are 20 de puncte, acumulate după 16 meciuri disputate. În cazul unei victorii cu Universitatea Craiova, gălățenii o pot depăși pe campioana Farul și se pot apropia la doar două puncte de echipa de pe locul șase, Petrolul. De cealaltă parte, Universitatea Craiova vine după o victorie obținută în ultima etapă. Oltenii au învins-o pe teren propriu pe rivala Dinamo, scor 1-0. Trupa lui Petev ocupă locul patru în Liga 1, cu 26 de puncte, acumulate după 16 meciuri jucate. În tur, Universitatea Craiova și Oțelul au remizat, scor 0-0, într-un meci care s-a desfășurat pe „Ion Oblemenco”. Reclamă

Dorinel Munteanu și-a băgat în ședință jucătorii, după ultimul meci

Dorinel Munteanu și-a băgat în şedinţă jucătorii după UTA – Oţelul 2-4. Antrenorul gălăţenilor s-a declarat extrem de nemulţumit că echipa sa a primit două goluri.

Mai mult, Dorinel Munteanu a anunţat că obiectivul echipei este calificarea în playoff. Oţelul Galaţi s-a apropiat la doa două puncte de locul 6, ocupat de Petrolul.

„Am ştiut că aveam un adversar dificil, dar cred că am făcut o primă repriză foarte bună. Am deschis rapid scorul, am pus presiune şi i-am făcut să greşească. Sunt puţin necăjit că am primit două goluri. Mai trebuie să lucrăm la psihic, nu ai cum să iei atât de uşor două goluri.

Ce dacă a avut posesie UTA, a avut în terenul lor, nu în al nostru. De ce vă miră? Eu v-am spus că jocul echipei creşte de la meci la meci. Muncesc zi de zi să ne îndeplinim obiectivul. Până în decembrie sper să câştigăm. Vă spun eu că obiectivul este playoff-ul, ei nu au voie să îl spună. Acesta este impus de mine. Agitaţia vreau să le-o transmit băieţilor. O să discut cu ei, nu e permis să iei două goluri. Chiar nu mi-a plăcut atitudinea celor care au intrat„, a spus Dorinel Munteanu la digisport.ro.