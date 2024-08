Ovidiu Burcă a analizat-o pe Dinamo, după startul noului sezon de Liga 1! Verdictul fostului antrenor al „câinilor” - Antena Sport

Este o problemă pentru el! Dacă nu are constanță, nu va fi un jucător de top. Astea cu accidentările… nu le comentez. Fotbalistic, dacă nu reușește, mental vorbind, să-și facă o analiză și să înțeleagă că trebuie să fie constant, nu va ajunge sus.

Calități are. Plus că are tot mediul de a face performanță la Dinamo: este căpitan de echipă, este printre cei mai buni fotbaliști, are toate ‘armele’, toată motivația. Dar trebuie să ducă echipa unde îi este locul”, a spus Giani Kiriță, potrivit iamsport.ro.