"Pare de nebătut pentru noi!" Mirel Rădoi, avertisment înaintea meciului cu Dinamo. Cum îşi motivează echipa - Antena Sport

Mirel Rădoi se teme înaintea meciului cu Dinamo. Le-a adus aminte jucătorilor săi de disputa din sezonul regulat, de pe Arcul de Triumf. Atunci, oltenii nu au fost în stare să câştige, deşi au avut doi oameni în plus pe teren. Speră să nu se întâmple şi acum acest lucru. Dinamo-Universitatea Craiova se joacă luni, de la ora 21.00, în etapa a cincea din play-off-ul Ligii 1.

Mai mult, Mirel Rădoi îşi motivează propria echipă. Spune că va face cinste cu un trătar dacă echipa sa se întoarce cu cele trei puncte după meciul cu Dinamo.

Mirel Rădoi, presiune uriaşă pe jucători

Mirel Rădoi a dezvăluit de ce se teme de meciul contra celor de la Dinamo. „Un derby încins. Prindem Dinamo într-o formă foarte bună din punct de vedere al rezultatelor, al jocului. Şi noi vom fi 100%. Jucătorii au resimţit o stare de oboseală după meciul cu FCSB, dar ne vom reveni 100%. Ar trebui să ne concentrăm pe meciul din play-off. Orice pierdere a punctelor e greu de remontat. Partidele sunt puţine şi importante şi nu mai avem timp să recuperăm punctele pierdute. Jucătorii care m-au impresionat prin agresivitate şi poziţionare sunt Mărginean şi Opruţ. M-am înşelat, au arătat foarte bine.

La Dinamo am observat alte lucruri. Încearcă să nu depindă de un jucător. Mereu au încercat să primeze jocul echipei. Nu se bazează pe un singur jucător. Nu mă uit la clasament, nu ştiu pe ce poziţie este. Oricine poate ajunge acolo în faţă. Dacă o să câştigăm şi sper să o facem trebuie să o facem pentru fani ca să jucăm cu stadionul plin. Dacă va fi o victorie, voi plăti eu grătarul”, a spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi nu uită nici acum faptul că Universitatea Craiova nu s-a putut impune în faţa lui Dinamo în sezonul regulat, deşi a avut doi oameni în plus pe terenul „câinilor”. Asta deşi atunci oltenii erau antrenaţi de către Costel Gâlcă. „Mi-aş dori să câştigăm ca Manchester. Decât un 0-0 chinuit, prefer un 0-0 ca în meciul cu FCSB. Pare de nebătut pentru noi. Asta după ce nu am putut să îi batem cu doi jucători în plus. Importanţa punctelor e mai mare ca importanţa derby-ului. Nu va fi uşor pentru niciuna dintre cele două echipe”, a mai spus Rădoi.