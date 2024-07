Petrolul - Rapid LIVE TEXT (22:00). Derby de foc pe Ilie Oană! Cele două rivale caută prima victorie a sezonului - Antena Sport

„Nu este forțat să se retragă, nu, sub nicio formă. Este un profesionist desăvârșit, iar forma sa fizică este în parametri. Am avut o discuție cu el joia trecută, înaintea partidei cu CFR Cluj.

Va juca cu siguranță, își va aduce contribuția în acest sezon, însă trebuie să fie răbdător. Fie că va fi în primul 11, fie că va intra din postura de rezervă, va juca în multe partide din acest sezon. Există o șansă să îl vedem luni, însă nu vă voi transmite ce echipă voi folosi”.

Este un meci foarte important pentru noi, mai ales că este un derby. Consider că Petrolul este o echipă bună, chiar dacă nu au arătat asta în ultimul meci. Mister mi-a oferit o încredere pe care eu consider că am meritat-o. Voi munci și voi fi serios în cotninuare. Mi-am ridicat nivelul la un standard, vreau să îl mențin”, a spus Lennon, în cadrul unei conferinţe de presă.