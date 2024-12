Petrolul - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii lui Costel Gâlcă atacă podiumul Ligii 1. Echipele probabile - Antena Sport

Mitriţă a transmis că Universitatea Craiova a profitat de ocaziile create, mărturisind că nu se întâmpla asta în fiecare partidă. Despre Ştefan Bană, internaţionalul român a precizat că este un jucător extrem de talentat.

„Am suferit şi am luat cele trei puncte, cele mai importante de azi şi ne gândim la meciul următor. Am avut două faze din care am marcat. De obicei aveam nevoie 10 faze să marcăm, de data asta am avut două şi am marcat. Mister îi dă încredere lui Bană, e tânăr, valoros, se vede că are calitate, dar să nu i se urce la cap, că vor veni şi rezultatele.

Ne gândim să luăm fiecare meci în parte, ne gândim la meciul de peste trei zile şi o luăm pas cu pas”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform orangesport.ro.