Petrolul - UTA LIVE TEXT, ora 15:00. Echipa lui Adrian Mutu continuă lupta pentru playoff - Antena Sport

Gicu Grozav e principalul pericol pentru echipa lui Rednic | Hepta Petrolul – UTA are o importanţă capitală pentru echipa lui Adrian Mutu. În cazul unei victorii, Petrolul va trece peste Rapid, pe locul 6. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Petrolul Ploieşti are nevoie de o victorie pentru a spera în continuare că va prinde playoff-ul. Prahovenii sunt doar la două puncte în spatele celor de la Rapid, care se află pe locul 6. Petrolul – UTA LIVE TEXT, ora 15:00. Continuă lupta pentru playoff Petrolul Ploieşti şi UTA s-au mai întâlnit de 55 de ori în Liga 1. Petrolul a câştigat de 21 de ori, UTA de 23 de ori, în timp ce 11 partide s-au terminat la egalitate, scrie lpf.ro. Cea mai recentă dispută din campionat: 4 octombrie 2024, UTA – Petrolul 3-1 (Marian Huja – autogol, Alexandru Cîmpanu, Denis Hrezdac / Alexandru Tudorie). Petrolul – UTA – echipele probabile Petrolul : Linner – Ricardinho, Papp, Huja – Hanca, Jyry, Keita, Radu – Gheorghe, Irobiso, Grozav

: Linner – Ricardinho, Papp, Huja – Hanca, Jyry, Keita, Radu – Gheorghe, Irobiso, Grozav UTA: Iliev – Râpă, Conte, Poulolo, Trif – Mihai, Tsouka, Van Durmen – Costache, Zsori, Omondi Duel tare şi între Mutu şi Mircea Rednic În luna august, între Mircea Rednic şi Adrian Mutu a avut loc un schimb de replici. La acel moment, Rednic a spus că Mutu nu se compară cu el ca şi antrenor. Declaraţia a fost făcută în contextul în care numele lui Mutu a fost vehiculat ca posibil selecţioner. „Eu cu Mircea nu vorbesc des, nu e tensiune între noi doi. E diferenţă de vârstă, ne-am întâlnit o dată într-un meci Dinamo – Rapid şi cam atât, e mai în vârstă decât mine cu aproape 20 de ani. Reclamă

Reclamă

Nu am nimic cu el, îşi spune părerea de multe ori despre tot ce se întâmplă în fotbal, pentru că are şi o vârstă. Fiecare are dreptul să o facă”, a fost reacţia lui Adrian Mutu.