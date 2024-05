Prima reacţie a lui Gică Hagi, după umilinţa din Farul - Sepsi 1-4: "Un meci de care îţi este ruşine! E greu să accepţi" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Gică Hagi, după umilinţa din Farul – Sepsi 1-4. Gică Hagi a fost extrem de dezamăgit după ce Farul a fost umilită de Sepsi.

„Regele” a avut un discurs extrem de dur după înfrângerea cu 1-4 în faţa celor de la Sepsi. Hagi a spus că e un meci de care îţi „este ruşine” şi a spus că elevii săi au pierdut în toate momentele importante din sezon.

Prima reacţie a lui Gică Hagi, după umilinţa din Farul – Sepsi 1-4

„În primul rând, nu mai suntem echipa de anul trecut. Nu mai avem acea mentalitate. Tot anul cred că am greşit, am crezut că avem o mentalitate de a câştiga. Se pare că anul acesta, toate momentele importante le-am pierdut. Era normal să faci un meci ca ăsta şi să îţi fie ruşine. Cine a făcut fotbal, îi e greu să accepte un astfel de meci. Trebuie să îi felicităm pe cei de la Sepsi. Am greşit momentul, a fost un meci important. O seară pe care va fi greu să uităm. Putem să construim viitorul, să găsim soluţia. Suntem obligaţi să găsim soluţii. Nu putem să mergem în continuare aşa. Cred că nu toţi am tras în aceeaşi direcţie. Nu puteau să fie relaxaţi când tu le spui în fiecare zi despre meci. De la început am fost surprinşi, gol luat ca la copii. E bine că avem multe zile la dispoziţie şi să găsim soluţii, trebuie să găsim cauzele şi să ne revenim foarte repede. Sunt la cald, e un moment în care trebuie să reflectăm şi să gândim. Am obligaţia să găsesc soluţii. De obicei, cred în ce fac şi am curaj. Trebuie să discutăm cu toţii şi să vedem cu cine mergem înainte„, a spus Gică Hagi la digisport.ro.