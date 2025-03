Prime pentru jucătorii de la CFR Cluj, înaintea derby-ului cu U Cluj. Neluţu Varga, anunţ despre titlu: "Noi şi restul" - Antena Sport

Este un meci important și pentru ei, și pentru noi. Trebuie să facem un meci bun, să fim o echipă, am avut mulți jucători plecați la națională, nu am avut timp să lucrez cu toții, dar nu avem scuze, am fost ultimele două zile împreună.

Trebuie să abordăm foarte agresiv meciul din primul minut, să facem un pressing sus, să dăm goluri, așa cum am făcut tot sezonul. În derby-uri parcă sunt mai moi jucătorii, au nevoie să fie motivați de antrenor, au nevoie de presiunea antrenorului, de fani. Nu e bine să mă gândesc că sunt motivați, avem treabă, sper să fim 100% la ora meciului, vedem cum vom arăta fizic”, a declarat Dan Petrescu.