Reacţia lui Dan Petrescu, după ce a fost eliminat: "A stat cu ochii numai pe banca noastră!" Ce a spus despre Louis Munteanu - Antena Sport

Reacţia lui Dan Petrescu, după ce a fost eliminat. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost eliminat în prima repriză a partidei cu Unirea Slobozia. Andrei Chivulete i-a arătat două cartonaşe galbene la faza la care a arătat, cu ajutorul VAR, golul echipei lui Mihalcea.

Dan Petrescu l-a lăudat şi pe Louis Munteanu, care a reuşit primele sale două goluri în tricoul celor de la CFR Cluj. Mai mult, Petrescu i-a transmis un mesaj clar atacantului său.

„Trei puncte mari pentru noi. Am schimbat toţi jucătorii de câmp, şi-au făcut datoria toţi. Au jucat foarte bine. În atac am avut 6 ocazii. Sunt dezamăgit puţin de eliminare. În Europa şi unde am antrenat nu prea am fost eliminat, doar în România mă elimină. Arbitrul de rezervă a stat numai cu ochii pe banca noastră. Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru, avea atitudinea asta de la început, stă doar pe capul meu.

A dat două goluri la al doilea meci, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniştit, umil, să nu creadă acum că e cel mai bun jucător din lume. A dat două goluri clasă, se vede că are clasă. Merită felicitări pentru cele două goluri. Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.

Louis Munteanu, dublă de senzaţie cu Unirea Slobozia! Execuţii superbe ale atacantului de milioane de euro de la CFR Cluj

Louis Munteanu a reuşit o dublă de senzaţie cu Unirea Slobozia. Munteanu a înscris cu două execuţii fabuloase cu piciorul. Louis Munteanu a fost achiziționat de CFR Cluj de la Fiorentina, în schimbul unei sume de aproximativ 2,3 milioane de euro. Atacantul care a fost împrumutat, în ultimele două sezoane, la Farul a mai fost și pe lista de transferuri a celor de la FCSB și Rapid.