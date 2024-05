"Rămâne Mitriţă?" Mihai Rotaru a dat răspunsul la întrebarea care îi frământă cel mai tare pe suporterii Universităţii Craiova! - Antena Sport

Vom lua în calcul strategia ținând cont de cu sau fără Mitriță, cu sau fără Baiaram, cu sau fără Bancu. Vom vedea”, a declarat Mihai Rotaru la digisport.ro.

Motivul pentru care Mihai Rotaru nu l-a felicitat pe Gigi Becali pentru câştigarea titlului! Patronul oltenilor a spus totul!

Motivul pentru care Mihai Rotaru nu l-a felicitat pe Gigi Becali pentru câştigarea titlului a fost dezvăluit chiar de patronul Universităţii Craiova.

Reclamă

Rotaru a precizat că titlul cucerit de FCSB este unul meritat, având în vedere diferenţa uriaşă de puncte între echipa patronată de Gigi Becali şi restul.

”Nu l-am felicitat pe Gigi Becali, ci l-am felicitat pe Valeriu Argăseală. Eu nu felicit o persoană, ci felicit un club. Din punctul meu de vedere, Argăseală este reprezentantul clubului FCSB. Nu poți să feliciți un patron. Pe Argăseală l-am felicitat, atât!

Nu am discutat cu domnia sa (n.r. Gigi Becali) de când a devenit campionul României. La distanța asta de puncte și la parcursul pe care l-a avut, în condițiile actuale de competiție, este un titlu meritat. Nu avem de ce să n-o spunem sau să nu recunoaștem.

Reclamă 4 / 0/3

Nu cunosc strategia lor pentru meciul cu Universitatea Craiova. Să vină să joace dezinvolt. Au jucători de calitate în lot și tineri foarte buni. Sunt jucători interesanți, cum și noi avem jucători interesanți și cred că va fi un meci frumos. „Nu mă interesează strategia domnului Becali” Nu va fi neapărat un meci de luptă, dar cred că va face o reclamă bună fotbalului. Nu mă intereseză strategia domnului Becali, ci mă interesează că noi să ne facem treaba, să muncim, să ne antrenăm până curge ultimul strop de transpirație din noi, să pregătim bine meciul și după care să facem cinste fotbalului. Întotdeauna nu știi care este direcția bună sau rea. Vom vedea luni după meci, dacă a fost bine sau rău pentru Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro. „România are nevoie de un jucător ca el!” Costel Gâlcă, mesaj ferm despre şansele lui Alexandru Mitriţă de a merge la EURO 2024 Costel Gâlcă a transmis un mesaj ferm despre şansele lui Alexandru Mitriţă de a merge la EURO 2024. Antrenorul Universităţii Craiova a declarat că echipa naţională are nevoie de un jucător ca mijlocaşul oltenilor. Alexandru Mitriţă traversează un sezon de vis la Universitatea Craiova, reuşind să marcheze 13 goluri şi să ofere 11 pase decisive, în cele 35 de meciuri jucate, în toate competiţiile. Costel Gâlcă a fost întrebat despre şansele ca Alexandru Mitriţă să fie convocat de Edi Iordănescu la Campionatul European din vară, dată fiind accidentarea suferită de Olimpiu Moruţan. Reclamă

Tehnicianul Universităţii Craiova a dat răspunsul imediat şi a declarat că mijlocaşul său reprezintă clar o soluţie pentru echipa naţională, în cazul în care îşi va reveni cât mai repede din accidentarea suferită după meciul cu Farul.

„(N.r. Are Alexandru Mitriţă şanse să fie la EURO) Cu siguranţă, dacă se recuperează cât mai repede, să prindă meciuri. A demonstrat că are calitate şi în tot ceea ce a făcut până acum în fotbal. România are un jucător ca el”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

Alexandru Mitriţă a fost convocat la echipa naţională, ultima dată, în iunie 2022, pentru partidele „tricolorilor” cu Muntenegru, Bosnia şi Finlanda. În total, mijlocaşul de 29 de ani a bifat 18 partide la echipa naţională, reuşind să marcheze trei goluri, ultimul în partida cu Armenia, din noiembrie 2021, din preliminariile Cupei Mondiale 2022.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...