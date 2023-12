Reacția conducerii lui U Cluj, după ce Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece - Antena Sport

Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar „U”.

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști!”, a fost comunicatul postat de oficialii clubului, pe contul oficial de Facebook.

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la U Cluj

După meciul din Gruia, Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit faptul că ar lua în calcul o plecare de la U Cluj. Totuși, tehnicianul „șepcilor roșii” a anunțat faptul că nu își va da demisia de la club, cel puțin momentan. Totodată, a dezvăluit ce mesaj a avut pentru jucători, care vor fi în vacanță până la cantonamentul echipei, de la începutul lunii ianuarie.

„Nu demisionez, dar poate jucătorii au nevoie de o altă persoană. O să discut și cu cei din conducere, dar poate ar trebui să se gândească și la altă variantă. Sunt principalul vinovat după acest rezultat.

Nu are rost să vorbim de tactică, nu e nimic de analizat astăzi. Este o diferență de valoare, de pregătire. Unii jucători sunt destul de fricoși încă, au nevoie de timp pentru maturizare. Jucătorilor le-am spus că le mulțumesc, le-am urat o vacanță frumoasă.

Eu sunt responsabil pentru această formă slabă, pentru modul în care ne-am prezentat astăzi. Ideea este că nu demisionez, dar conducerea ar putea lua în calcul și varianta schimbării unui antrenor”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.