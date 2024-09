Reacţia lui Gigi Becali după ce a reuşit să îl aducă pe Daniel Bîrligea la FCSB! A dat lovitura chiar la limită: "Mai aveam o zi" - Antena Sport

Reacţia lui Gigi Becali după ce a reuşit să îl aducă pe Daniel Bîrligea la FCSB! Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport Reacţia lui Gigi Becali după ce a reuşit să îl aducă pe Daniel Bîrligea la FCSB a venit pentru Antena Sport. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Patronul FCSB-ului a subliniat că mai trebuie să se înţeleagă doar cu impresarii lui Daniel Bîrligea. Becali a mărturisit că a dat lovitura pe piaţa transferurilor chiar la limită. Va reuşi să îl includă pe Daniel Bîrligea pe lista UEFA. Reacţia lui Gigi Becali după ce a reuşit să îl aducă pe Daniel Bîrligea la FCSB! „(n.r: L-aţi luat pe Bîrligea?) Da, acum să vedem cu impresarii. 2 milioane am dat. Mai aveam o zi, şi de aia, trebuia să-l punem pe listă (n.r.: pe lista UEFA)”, a declarat Gigi Becali pentru AntenaSport. Neluţu Varga a reacţionat şi el după ce a decis să îl vândă pe Daniel Bîrligea la FCSB. „(n.r: L-aţi dat la Bîrligea la FCSB, domnului Becali?) Da, mâine se vor face actele. 2 milioane şi 15%, plus bonusuri. Reclamă

(n.r: Vi se pare un transfer bun pentru dumneavoastră?) În situaţia de faţă, da. Dacă ne calificam, fără 5-6 milioane nu îl dădeam.

(n.r: Credeţi că va creşte la FCSB?) Să dea Dumnezeu. Îi doresc tot binele”, a declarat Neluţu Varga pentru AntenaSport.

FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea! Anunţul făcut de Gigi Becali: „Am bătut palma cu Neluţu Varga”

FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea. După ce şi-a manifestat public interesul pentru atacantul celor de la CFR Cluj, Gigi Becali a reuşit să ajungă la un numitor comun cu patronul formaţiei din Gruia, Neluţu Varga.

Cei doi conducători au bătut palma, iar Daniel Bîrligea va deveni jucătorul campioanei României. Gigi Becali a anunţat că va plăti 2 milioane de euro pentru transferul atacantului de 24 de ani, care va semna un contract pe 5 ani, urmând ca acesta să câştige 25.000 de euro pe lună la campioana României. „M-am înțeles cu Neluțu Varga, am bătut palma. Știu că este un om de onoare, așa a fost întotdeauna. Bîrligea vine la FCSB, mâine vine la vizita medicală. I-am dat lui Neluțu Varga două milioane de euro plus 15% dintr-un eventual transfer, la care se mai adaugă niște bonusuri de perfortmanță. Am luat atacantul pe care mi l-am dorit, în momentul de față cred că FCSB este acoperită pe toate posturile. E un transfer foarte tare, Bîrligea e un jucător de mare valoare. I-am dat lui Bîrligea un salariu de 25.000 de euro lunar, mâine vine să facă vizita medicală. V-am promis că fac o echipă de Liga Campionilor, dacă nu s-a putut anul acesta, o fac anul viitor. Și până la urmă tot voi ajunge cu FCSB în Champions League”, declara, anterior, Gigi Becali, la fanatik.ro. În dimineaţa zilei de luni, Gigi Becali a anunţat că este dispus să plătească 1,5 milioane de euro pentru atacantul de la CFR Cluj. În cele din urmă, Neluţu Varga a reuşit să obţină de la acesta 2 milioane de euro, dar şi 15% dintr-un eventual transfer. Cristi Balaj se temea de oferta celor de la FCSB Cu câteva ore înainte de anunţul lui Gigi Becali, Cristi Balaj a recunoscut că se teme de posibilitatea ca Bîrligea să ajungă la FCSB.

„Dacă o echipă din România îl transferă pe Bîrligea, se luptă clar la campionat. Orice este posibil (n. r. să plece Bîrligea în vară).

FCSB este una dintre echipele cu care ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Este foarte greu să dai un jucător foarte bun, pe care te-ai bazat, să îl dai la un club cu care te lupți pentru îndeplinirea unui obiectiv. Mai ales în contextul în care ai oferte mai bune. Ce e foarte important, când vorbim de transferuri, este că e foarte important ce își dorește jucătorul. Nu este suficientă oferta, este foarte important ce își dorește jucătorul să facă. Suntem deschiși să transferăm orice jucător, vezi istoricul Rapid.

Toți jucătorii care au mers la Rapid au demonstrat, indiferent că vorbim de Braun, Petrila modul în care evoluează, Krasniqi, Dugandzic și rămâne de văzut. Orice ofertă care vine, indiferent că este din România, dar în contextul în care este interesantă pentru club, o analizăm.

Dacă Bîrligea și îmi asum acești termeni pe care o să îi folosesc, va ajunge la FCSB, am avea șanse foarte mici pentru a câștiga campionatul și ar fi o forță nu doar în România, dar și pe plan internațional, în competițiile europene. Îi cunosc calitățile. Are un caracter puternic și am remarcat, chiar dacă rata, el era consecvent și nu întâmplător a ajuns să înscrie atâtea goluri. FCSB ar fi mult mai puternică cu un atacant de nivelul lui Bîrligea”, a declarat Cristi Balaj la fanatik.ro.

