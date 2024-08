"Ne-au călcat în picioare, nu legăm trei pase!" Claudiu Petrila, devastat după Rapid - Sepsi 2-2. Care e noul obiectiv al echipei - Antena Sport

Claudiu Petrila a fost devastat după meciul Rapid – Sepsi, scor 2-2, din etapa a 4-a a Ligii 1. Mijlocaşul ofensiv a marcat şi a fost numit omul meciului, dar acesta a avut un discurs vehement.

Rapid a primit gol încă din secunda 42. Chiar dacă a reuşit să întoarcă scorul, Sepsi a plecat cu un punct din Giuleşti după reuşita lui Debeljuh. 72% a fost posesia pe care a avut-o echipa antrenată de Bernd Storck.

Claudiu Petrila, devastat după Rapid – Sepsi 2-2

„Nu ştiu ce să vă zic, nu jucăm nimic. Nu am legat trei pase tot meciul, ne-au călcat în picioare. Poate omul meciului am fost anunţat pentru că am alergat cel mai mult… nu ştiu cum am ieşit din pasa asta proastă, dar trebuie să o facem.

Nu mai putem cere timp pentru că etapele trec, nu mai putem bate pe nimeni nici în Giuleşti. Nu pot eu să-mi dau cu părerea, vom vedea la analiză dacă vom merge pe acelaşi sistem. Secunzii cred că au fost pregătiţi. Cu siguranţă ne-a lipsit Neal Lennon.

Momentan poate e un blocaj psihic. Titlu… să prindem play-off-ul. La felul în care jucăm…„, a declarat Claudiu Petrila la digisport.ro.