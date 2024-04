Reacţia lui Mihai Stoica după ce FC Botoşani a învins dramatic Petrolul şi a urcat pe loc de salvare directă de la retrogradare! - Antena Sport

FC Botoşani are acum 3 puncte peste Dinamo, cu două etape înainte de finalul play-out-ului. „Roş-albii” sunt pe locul 9 în play-out, poziţie de pe care se retrogradează direct în Liga a 2-a.

„Viața mea o’mpart alături de Botoșani”, a scris Mihai Stoica pe Facebook după victoria Botoşaniului, aluzie la versurile celebrului imn al lui FC Voluntari.

Reclamă

Petrolul – Botoşani 1-2. Moldovenii au urcat pe un loc de salvare directă de la retrogradare! Cum arată clasamentul în play-out

Petrolul – Botoşani s-a încheiat 1-2, într-un meci din etapa a 7-a a play-out-ului Ligii 1. Echipa patronată de Valeriu Iftime a urcat pe locul 6 în play-out, poziţie de pe care se salvează direct de la retrogradare.

Miron a deschis scorul pentru echipa antrenată de Bogdan Andone, în minutul 5. Irobiso avea să egaleze în minutul 12 al partidei. În minutul 71 al partidei, Hanca a ratat o lovitură de la 11 metri.

Reclamă 4 / 0/3

Moldovenii au dat lovitura în finalul partidei. În minutul 87, Sadiku a reluat în plasă o centrare de pe partea dreaptă. În urma acestui rezultat, FC Botoşani a ajuns până pe locul 6 în play-out, poziţie de pe care se salvează direct de la retrogradare. Petrolul a rămas cu 26 de puncte. PETROLUL: Zima – Hanca, P. Papp, Meijers, Ţicu (Huja 80) – Seto, Jyry (L. Dumitriu 65) – Al. Musi, Jair (Işfan 80), Grozav (Garutti 90) – Irobiso (Berisha 80). ANTRENOR: Laszlo Balint FC BOTOŞANI: Kukic – Charles Petro, Sadiku, G. Miron, Ţigănaşu – Mitrov (Gligor 85), Dican (I. Filip 74), A. Ferreira – Ed. Florescu (Mouaddib 85), Kaprof (E. Lopez 56), Ofosu (Mailat 56). ANTRENOR: Bogdan Andone Cartonaşe galbene: Ţicu 26 / A. Ferreira 54, Ţigănaşu 72, Kukic 90+2 Arbitri: Florin Andrei – Alexandru Cerei, Vladimir Urzică – Sorin Vadana Arbitri VAR: Cătălin Popa – Adrian Popescu Reclamă

Observator: Teodora Albon

Aşa arată acum clasamentul în play-out! Botoşani are 3 puncte peste Dinamo, cu două etape înainte de finalul play-out-ului!

Valeriu Iftime a vorbit cu Gigi Becali după victoria uriaşă a lui FC Botoşani cu Dinamo. Ce i-a transmis latifundiarul din Pipera

Valeriu Iftime a vorbit cu Gigi Becali după victoria uriaşă a lui FC Botoşani cu Dinamo. Patronul moldovenilor a dezvăluit ce i-a transmis Gigi Becali.

Becali l-a felicitat pe Iftime pentru victoria foarte importantă a lui FC Botoşani cu Dinamo. Moldovenii au marcat golul victoriei în minutul 90+1, prin Mailat.

„Nu am vorbit de niciun jucător, doar m-a felicitat după meci”, a spus Valeriu Iftime despre Gigi Becali.

Valeriu Iftime l-a elogiat pe jucătorul pe care l-a propus la FCSB după victoria cu Dinamo. Patronul moldovenilor e foarte încântat de un fotbalist, pe care i-l recomandă lui Gigi Becali.

Gigi Becali a transferat în trecut mai mulţi jucători de la echipa lui Valeriu Iftime. Printre aceştia Malcom Edjouma, care e împrumutat de FCSB la Bari, şi Joyskim Dawa, care ieşise în ultima perioadă din primul 11, dar se va întoarce ca titular după accidentarea lui Chiricheş.

Valeriu Iftime îl vede pe Sebastian Mailat la FCSB după plecarea lui Florinel Coman în Qatar

Iftime i-a propus un nou jucător lui Gigi Becali. Patronul moldovenilor îl vede pe Mailat ca înlocuitorul perfect pentru Florinel Coman atunci când vedeta FCSB-ului va pleca în Qatar.

„Sebi Mailat a făcut un meci extraordinar, este extremă stânga. Acum nu are loc la FCSB, dar va avea dacă intră în formă. Anul trecut a avut 17, 18 goluri la Botoșani. Țin la el, îl apreciez foarte tare și pentru că este al nostru. A avut ofertă bună de plecat în vară, a dat 18 goluri în Liga 1 de la o echipă din subsolul clasamentului. Golurile lui ne-au salvat, este un jucător excepțional. Poate juca la FCSB oricând, are 26 de ani. Am fost vineri seară în cantonament și i-am zis: «Sebi mai joci și tu fotbal? / Dacă mă bagă Mister ați scăpat de griji»”, a declarat Valeriu Iftime.

Mailat a marcat în minutele de prelungire ale meciului FC Botoşani – Dinamo 2-1, aducându-le o victorie extrem de importantă moldovenilor. Botoşani a urcat pe loc de baraj în urma acestei victorii, în timp ce Dinamo a căzut pe locul 9 în play-out, poziţie din care se retrogradează direct în Liga a 2-a.

Sebastian Mailat e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 550.000 de euro.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...