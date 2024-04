Valeriu Iftime l-a elogiat pe jucătorul pe care l-a propus la FCSB: "E un miracol"! Ce a spus despre "explozia" lui Bogdan Andone - Antena Sport

Dacă Bogdan Andone care e un monument de calm a ajuns să se enerveze. Vă dați seama. Fotbalul e foarte frumos la Botoșani în perioada asta și sper să ieșim din zona asta. Să scăpăm de retrogradare. Totul e la mâna noastră.

Mailat e acolo! Are gol în fiecare meci. Scuze, gata! Acum nu mai pot vorbi de dat, de luat. El trebuie să joace. 30 de minute. Încă nu e Mailat ăla bun și valoros. Dar joacă. Avem nevoie de el. Mai sunt trei meciuri. Dacă luăm cinci puncte ar fi senzațional. Cu șase puncte suntem calificați fără baraj”, a declarat Valeriu Iftime pentru sport.ro.

Reclamă

Valeriu Iftime îl vede pe Sebastian Mailat la FCSB după plecarea lui Florinel Coman în Qatar

Iftime i-a propus un nou jucător lui Gigi Becali. Patronul moldovenilor îl vede pe Mailat ca înlocuitorul perfect pentru Florinel Coman atunci când vedeta FCSB-ului va pleca în Qatar.

„Sebi Mailat a făcut un meci extraordinar, este extremă stânga. Acum nu are loc la FCSB, dar va avea dacă intră în formă. Anul trecut a avut 17, 18 goluri la Botoșani. Țin la el, îl apreciez foarte tare și pentru că este al nostru.A avut ofertă bună de plecat în vară, a dat 18 goluri în Liga 1 de la o echipă din subsolul clasamentului. Golurile lui ne-au salvat, este un jucător excepțional. Poate juca la FCSB oricând, are 26 de ani. Am fost vineri seară în cantonament și i-am zis: «Sebi mai joci și tu fotbal? / Dacă mă bagă Mister ați scăpat de griji»”, a declarat Valeriu Iftime.

Mailat a marcat în minutele de prelungire ale meciului FC Botoşani – Dinamo 2-1, aducându-le o victorie extrem de importantă moldovenilor. Botoşani a urcat pe loc de baraj în urma acestei victorii, în timp ce Dinamo a căzut pe locul 9 în play-out, poziţie din care se retrogradează direct în Liga a 2-a.

Reclamă 4 / 0/3

Sebastian Mailat e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 550.000 de euro. Dinamo şi FCU Craiova, ultimele clasate în Liga 1! Cum arată clasamentul în play-out cu 3 etape înainte de final Dinamo şi FCU Craiova sunt ultimele clasate în Liga 1! Echipa antrenată de Zeljko Kopic a fost învinsă cu 2-1 de către Botoşani, în timp ce FCU Craiova a făcut 0-0 astăzi cu Voluntari. Dinamo e pe locul 9 în play-out, cu 20 de puncte, după 6 etape disputate. FCU Craiova e lanterna clasamentului, cu 19 puncte. Mai sunt 3 etape de disputat în play-out. Dinamo mai are de jucat cu Voluntari acasă, cu U Cluj în deplasare şi cu UTA acasă. FCU Craiova mai are de jucat cu U Cluj acasă, cu UTA în deplasare şi cu Hermannstadt acasă.

Cine va fi golgheterul Ligii 1? Florinel Coman Darius Olaru Albion Rrahmani Philip Otele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...