Revenire importantă la FCSB! Un jucător s-a recuperat şi va fi apt pentru duelurile din play-off - Antena Sport

„FCSB are un lot foarte restrâns și dacă dă peste o echipă cu un lot puternic cum are Rapid sau chiar CFR, care mi se pare că și ea are un lot peste cel al FCSB-ului, mă refer valoric și numeric, e greu.

Dacă ai un antrenor cu experiența lui Bergodi și reușești să le anihilezi cei mai importanți jucători, cum ar fi Coman și Olaru, este greu ca FCSB să câștige un meci cum a fost cel cu Rapid. Se pare că nici victoriile nu pot să țină la nesfârșit. S-a văzut că FCSB are un handicap și eu spun că lupta s-a relansat.

Vor fi foarte importante primele meciuri, mai ales primul. Eu consider că FCSB va avea un meci foarte greu acasă cu Sepsi. E o echipă care vine relaxată, nu are presiunea rezultatului. În schimb, FCSB are o presiune imensă după o înfrângere usturătoare. Publicul este nemulțumit, va fi un meci cu presiune.

Din păcate, în ultimii ani au pierdut campionatul la mustață. Anul ăsta, sper să nu fie așa, dar premisele nu sunt prea îmbucurătoare”, a declarat Helmut Duckadam.