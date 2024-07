Scandal după Sepsi - Dinamo 1-1: "A fost penalty clar" - Antena Sport

Scandal după Sepsi – Dinamo 1-1! Antrenorul covăsnenilor, Bernd Storck, a acuzat că echipa lui a fost privată de o lovitură de la 11 metri.

În prelungirile primei reprize, Eddy Gnahore a lovit mingea cu mâna în careu, după o lovitură de cap a lui Denis Ciobotariu.

Scandal după Sepsi – Dinamo 1-1: „A fost penalty clar”

„A fost henț clar. Mâna lui era departe de corp. Din punctul meu de vedere, a fost clar penalty. Mâna lui a oprit mingea.

În repriza a doua, adversarul a făcut câteva schimbări și a intrat în joc. Nu știu de ce ne-am pierdut încrederea în a doua repriză. Parcă am vrut să ținem de acel 1-0, dar nu este posibil, trebuia să atacăm în continuare.

Noi nu am mai existat în joc. În defensivă ne-am descurcat bine, dar nu am fost capabili să jucăm ca în prima repriză. Am discutat la pauză că trebuie să jucăm ca în prima parte.