Semnal de alarmă pentru FCSB, înaintea transferului lui Florinel Coman în Qatar: "Nu va fi uşor!" Sfat pentru Gigi Becali - Antena Sport

De asemenea, Burcă îl îndeamnă pe Gigi Becali să cumpere un jucător de top, în locul lui Florinel Coman, cu o parte din banii pe care îi va obţine în schimbul mijlocaşului de 26 de ani.

„Nu este ușor să înlocuiești un jucător ca Florinel Coman. A ajuns la o maturitate extraordinară și nu este întâmplător faptul că a explodat în acest sezon și că a tras echipa după el. A ajuns la maturitate și din punct de vedere social, are familie, are copil. El lucrează foarte mult și individual, după antrenamentul cu echipa. Nu va fi ușor fără Florinel Coman, care are o siguranță foarte mare. Este așa cum era Tănase înainte să plece. Cred că e momentul ca el să plece, deoarece a ajuns la apogeul lui ca sportiv, cel puțin la nivel local.

Reclamă

FCSB poate reinvesti banii proveniți din transferul lui Florinel Coman. În România nu știu dacă vor găsi un fotbalist mai bun. Trăim într-o epocă în care putem alege din alte țări, alte continente, cu ajutorul unui sistem de scouting bun. Miza cea mai mare este calificarea în cupele europene (n.r. în grupele uneia dintre competițiile continentale) pentru cei de la FCSB”, a declarat Ovidiu Burcă, pentru prosport.ro.

Mesaj categoric despre transferul lui Florinel Coman în Qatar

Helmut Duckadam a transmis un mesaj categoric despre transferul posibil al lui Florinel Coman în Qatar. Fostul internaţional a transmis că „Mbappe” nu ar fi putut prinde un transfer mai bun, din punct de vedere financiar fiind o opţiune perfectă pentru familia lui.

Duckadam a subliniat faptul că Florinel Coman va câştiga un salariu colosal în Qatar, pe care vedeta de la FCSB nu trebuia să-l refuze. Şeicii sunt gata să-i plătească lui Coman nu mai puţin de două milioane de euro, pe perioada contractului.

Reclamă 4 / 0/3

„Nu știu dacă putea să ajungă într-un campionat mai bun. Oricum, banii nu cred că erau aceeași. Eu cred că a ales, în primul rând, pentru familie. Foarte bine a făcut. Și-a asigurat viitorul lui și familiei sale. În rest e prea puțin important. Nu știi ce îți rezervă ziua de mâine și poate că dacă ratezi un asemenea transfer poate nu mai ai șanse la un al doilea”, a declarat Helmut Duckadam, conform sport.ro.

Recomandări Semnal de alarmă pentru FCSB, înaintea transferului lui Florinel Coman în Qatar

Sfat pentru Gigi Becali

Cine va câştiga Liga Campionilor în acest sezon? Real Madrid Bayern Munchen PSG Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...