Sepsi - CFR Cluj LIVE TEXT, ora 20:30. Echipa lui Mutu nu mai are voie să facă paşi greşiţi în lupta la titlu - Antena Sport

CFR Cluj (4-3-3): Răzvan Sava – Cr. Manea, Boben, Ajeti, Camora – Muhar, Keita, Tachtsidis – Ciprian Deac, Bîrligea, Otele

Rezerve: Hindrich, Kresic, R. Filip, Mamic, Serebe, Avounou Fofana, Fica, Michael, Condiu

Antrenor: Adrian Mutu

Neluţu Varga a declarat că CFR Cluj a avut ghinion în duelul cu oltenii lui Ivaylo Petev, mărturisind că nu se aştepta ca echipa lui să piardă partida. Patronul clujenilor a subliniat că nu în condamnă pe Adrian Mutu pentru această înfrângere, mărturisind că nu se gândeşte să-l demită pe acesta.

Mai mult decât atât, Varga a declarat că Mutu este în grafic, deoarece obiectivul pe care i l-a setat este clasarea pe primele două locuri din Liga 1, la finalul sezonului.

„Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

(N.r. Care este obiectivul?) Minim locul 2. Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos. (N.r. Ce se întâmplă dacă nu-şi îndeplineşte obiectivul) Discutăm, reanalizăm”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.