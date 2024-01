Siyabonga Ngezana și-a cerut în căsătorie iubita din copilărie. Cât de frumoasă este viitoarea soție a fundașului de la FCSB - Antena Sport

Singurul lucru pe care vreau să vi-l explic este acela că trebuie să iau decizii și știu că sunt jucători care ar merita să fie în lot, însă am posibilitatea de a alege doar 23, iar misiunea dificilă îmi revine mie.

Sunt de acord cu voi. Ngezana se descurcă foarte bine în România, știu asta, dar a trebuit să aleg. Apoi ar fi existat întrebi de ce Ngezana și de ce nu Mvala (n.r – Mothobi Mvala, fundaș central la Mamelodi Sundowns) sau de ce nu Sibisi (n.r – Nkosinathi Sibisi, fundaș central la Orlando Pirates).

Așa se întâmplă mereu. Ca antrenor trebuie să iei decizii și nu mereu le iei pentru că un jucător e mai bun decât altul. Uneori le iei în funcție de cum se înțelege jucătorul respectiv cu ceilalți și de experiență, un factor important pentru un turneu final precum Cupa Africii„, a spus selecționeru, potrivit idiskitimes.co.za.

Decizia radicală luată Siyabonga Ngezana, după transferul la FCSB

Jucătorul în vârstă de 26 de ani, pe care Gigi Becali a plătit 600.000 de euro, a refuzat să se mute într-o cameră de hotel. A ales să locuiasă la baza de Berceni, pentru a rămâne concentrat 100% la fotbal.

Ngezana şi-a lăsat chiar şi iubita în Africa de Sud şi a oferit declaraţii pe placul patronului liderului Ligii 1.

”Acum am totul aici, de asta am făcut sacrificiul de a locui în baza clubului. Există multe avantaje, nu cheltui bani afară, păstrez banii pe care i-aș fi dat pe hotel, îi economisesc și rămân concentrat, din moment ce am tot ce-mi trebuie aici, la club.

Oricând simt că nu am făcut destule la antrenament merg să mă antrenez suplimentar pe teren sau în sala de forță și mănânc sănătos, nici măcar nu trebuie să cumpăr mâncare.