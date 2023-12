"Fără iubită!" Decizia radicală luată Siyabonga Ngezana, după transferul la FCSB. Sacrificiile pe care le face în România - Antena Sport

Reclamă

”Acum am totul aici, de asta am făcut sacrificiul de a locui în baza clubului. Există multe avantaje, nu cheltui bani afară, păstrez banii pe care i-aș fi dat pe hotel, îi economisesc și rămân concentrat, din moment ce am tot ce-mi trebuie aici, la club.

Oricând simt că nu am făcut destule la antrenament merg să mă antrenez suplimentar pe teren sau în sala de forță și mănânc sănătos, nici măcar nu trebuie să cumpăr mâncare.

Există un citat pe care l-am auzit, un tată sfătuindu-și băiatul: ‘Ai o carieră scurtă și trebuie să lași lucruri mărețe în urmă, deci fă mici sacrificii acum pentru a trăi o viață mai bună apoi’.

Pot să aplic acest sfat carierei mele, să fac sacrificii. Fără familie, fără iubită și fără prieteni. Suntem eu, Dumnezeu și fotbalul”, a declarat Siyabonga Ngezana pentru Idiskitimes, citat de digisport.ro.

Ngezana a jucat în 15 meciuri din Liga 1 şi a oferit o pasă decisivă. Are o cotă de piaţă de 1 milion de euro. Fundaşul primeşte, la FCSB, un salariu lunar de 13.500 de euro.

Echipa care vrea să-l transfere pe Siyabonga Ngezana de la FCSB igi Becali solicită o sumă uriașă în schimbul fundașului central sud-africa, care este monitorizat de către Lorient, echipă din prima ligă din Franța. Siyabonga Ngezana a devenit titular indiscutabil la FCSB, după accidentarea lui Vlad Chiricheș. Fundașul sud-african a fost transferat de roș-albaștrii la începutul sezonului. Gigi Becali a plătit suma de 600.000 de euro în schimbul stopperului. Conform presei din Franța, Lorient a pus ochii pe Siyabonga Ngezana. Francezii s-au interesat în ce condiții l-ar putea transfera de la FCSB pe fundașul central. Gigi Becali a confirmat interesul francezilor pentru Siyabonga Ngezana. Patronul de la FCSB a declarat că este dispus să negocieze un transfer al fundașului la finalul sezonului. „M-au întrebat cât costă dar nu am zis niciun ban acum. E o echipă din Franța, dar nu fac prețuri la jucători înainte de a termina campionatul. Măcar să vină perioada de transferuri. Orice jucător la mine e de vânzare”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.