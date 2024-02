Sorin Cârţu a dezvăluit marea greşeală făcută de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova: "Alegerea nu a fost inspirată" - Antena Sport

„Am jucat bine, dar am terminat cu un rezultat slab. Am primit 2 goluri foarte uşoare în prima repriză. Botoşani nu a avut cine ştie ce joc, dar noi nu ne-am descurcat bine în defensivă. După pauză am schimbat, am avut mai multe ocazii şi am plecat cu un punct.

(Ce a lipsit Craiovei?) Două momente în care Botoşani a marcat două goluri. Ceea ce nu mă face fericit este că primim, aproape la fiecare meci, astfel de goluri. Situaţia trebuie să se oprească! Trebuie să reacţionăm mai bine.

(Golul de 2-2 v-a salvat postul?) Postul meu nu este o problemă! Rezultatul nu este ok, sunt de acord. Sper ca la următorul meci să nu se mai întâmple asta„, a declarat Petev la digisport.ro.