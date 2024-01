Sorin Cârțu a lăudat-o pe FCSB, înainte de meciul cu Universitatea Craiova. A poreclit un jucător transferat în această iarnă - Antena Sport

„Este o presiune în plus pentru că trebuie să acumulăm mai multe puncte, dar sper să fie un plus pentru noi acest lucru. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, să nu ne gândim la diferenţa de puncte. Trebuie să luptăm până la capăt. Ce facem acum, să ne dăm deoparte, ca să câştige ‘Steaua’ campionatul? O victorie ne-ar debloca mental, ar schimba multe lucruri. Au un anumit număr de puncte în faţă, dar asta nu înseamnă că FCSB a câştigat campionatul.

Luptăm pentru acest obiectiv. Obiectivul nostru este să ne luptăm la campionat, fiecare echipă are un obiectiv. Sunt multe echipe care trebuie să joace contra lor şi vor avea meciuri grele şi pot pierde cu orice echipă”, a declarat Mitriţă.