"Să ne dăm deoparte, ca să câştige 'Steaua' campionatul?" Alex Mitriţă a răbufnit înainte de Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Alex Mitriţă a răbufnit înainte de Universitatea Craiova - FCSB UTA Arad v Universitatea Craiova - Romanian Superliga, Cluj-Napoca - 20 Dec 2023,Image: 831393178, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

Alex Mitriţă a răbufnit înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Reacţie vehementă a starului din Bănie

Cupa Africii pe Naţiuni 2023 e exclusiv în AntenaPLAY Alex Mitriţă a răbufnit înainte de derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din etapa a 23-a a Ligii 1. Starul grupării din Bănie s-a descătuşat în momentul în care a fost întrebat despre cele 13 puncte care îi despart de liderul Ligii 1.

Mitriţă este cel mai în formă jucător al alb-albaştrilor. Are 8 goluri şi 6 pase decisive. Atacantul în vârstă de 28 de ani a ţinut să specifice că lupta pentru titlu este departe de a fi încheiată.

„Este o presiune în plus pentru că trebuie să acumulăm mai multe puncte, dar sper să fie un plus pentru noi acest lucru. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, să nu ne gândim la diferenţa de puncte. Trebuie să luptăm până la capăt. Ce facem acum, să ne dăm deoparte, ca să câştige ‘Steaua’ campionatul? O victorie ne-ar debloca mental, ar schimba multe lucruri. Au un anumit număr de puncte în faţă, dar asta nu înseamnă că FCSB a câştigat campionatul.