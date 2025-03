Sorin Cârţu, la capătul puterilor! Jucătorul care l-a scos din sărite după victoria cu Rapid: "Nu am ce să îi fac" - Antena Sport

Craiova lui Mirel Rădoi s-a impus cu scorul de 2-1 în faţa celor de la Rapid, dar Sorin Cârţu tot supărat este. Preşedintele de onoare al oltenilor l-a luat în colimator pe unul dintre oamenii de atac ai echipei sale. Este vorba despre Ştefan Baiaram. Fotbalistul l-a scos din sărite pur şi simplu pe Cârţu cu ratările sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorin Cârţu este extrem de supărat pe Ştefan Baiaram pe care l-a criticat chiar şi după victoria din Giuleşti.

Sorin Cârţu l-a atacat pe Ştefan Baiaram

Ştefan Baiaram are 26 de ratări singur cu portarul, iar Sorin Cârţu nu îşi dă seama ce se întâmplă cu fotbalistul Craiovei. „Baiaram e la al nu știu câtelea meci pe care îl joacă în Giulești… Dacă ar fi să jucăm după noi, am face-o numai aici, pentru că el joacă destul de bine când e pe teren în Giulești. (n.r. – A fost a 26-a oară când a ratat singur cu portarul în acest sezon) Nu am ce să îi fac, nu știu ce să-i mai fac! Am vorbit cu el, dar aici depinde tot de individualitate, de munca pe care o faci individual.

Cum a scăpat acolo și să dai cu stângul în felul acela… Eu vorbesc și din punctul meu de vedere, eu la vârsta lui dădeam cu ambele picioare la fel. E diferită situația aici. Eu tot timpul am făcut prin lucru, când scăpam în stânga nu mi-o făceam numai pe dreptul.. El, la momentul în care a scăpat acolo, trebuia să scoată mult mai mult în faza aia. I-a dat în cap, pentru că stângul lui e moale, nu este foarte periculos. Scapă mereu, își creează ocazii, a cerut în spatele apărării foarte bine, așa se face, trebuie să caute mereu diagonala. L-a jucat Mitriță foarte bine acolo, dar când ajungi în poziția aia ori dai la lung, iar în acea fază putea da și pe colțul scurt”, a transmis Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

După 2-1 cu Rapid pe Giuleşti, Craiova lui Mirel Rădoi a urcat pe locul 1 în Liga 1. Are 3 puncte avans faţă de FCSB şi două peste cei de la CFR Cluj. Oltenii speră ca ambele echipe să se încurce în această rundă pentru a-şi păstra locul 1. Campioana are meci cu Dinamo, în această seară, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. De partea cealaltă, pentru echipa lui Dan Petrescu urmează derby-ul Clujului, cu Universitatea. Disputa va avea loc luni seara, de la ora 20.30, pe Arena Naţională.