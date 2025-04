Specialiştii au făcut anunţul! Durata medie a unui mandat de antrenor în Liga 1 + locul ocupat de România - Antena Sport

CIES (Centrul Interanţional pentru Studii Sportive) a publicat o analiză a mandatelor de antrenori din 65 de ţări din întreaga lume. În România, media unui mandat de antrenor este de 340 de zile.

România se află pe locul 31 în acest top, din 65 de ţări. Bundesliga este campionatul cu cei mai longevivi antrenori, urmat de liga a doua daneză şi de La Liga.

Media unui mandat de antrenor în Liga 1 e de 340 de zile

Durata medie a unui mandat de antrenor la un club din Superliga de fotbal a României este de 340 de zile, potrivit unui studiu publicat miercuri de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internaţional pentru Studii Sportive), cu sediul în oraşul elveţian Neuchatel, notează agerpres.ro.

Cei mai longevivi antrenori sunt în Bundesliga germană, cu 797 de zile, urmată de liga a doua daneză, cu 741 de zile, şi de La Liga, cu 732 de zile, Superliga fiind pe locul 31 în studiul amintit, care a luat în calcul 65 de ligi din întreaga lume. La capătul celălalt se află Costa Rica, unde antrenorii sunt demişi în medie la 88 de zile. Performanţa Bundesligii se datorează şi cazului excepţional al lui Frank Schmidt, care este antrenorul echipei Heidenheim de aproape 18 ani. Diego Simeone (Atletico Madrid) şi Brian Schmetzer (Seattle Sounders) completează podiumul antrenorilor cu cele mai luni mandate.

Gică Hagi şi Marius Măldăruşanu, cei mai longevivi antrenori din Liga 1

Cu 19 antrenori din 20 aflaţi pe banca tehnică mai puţin de un an, Serie A are cea mai scăzută rată dintre campionatele europene analizate, excepţia constituind-o antrenorul lui Inter Milano, Simone Inzaghi. În contrast, în Eredivisie, 7 din cei 18 antrenori se află în funcţie de mai mult de un an, un record între ligile de top de pe continent.