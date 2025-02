Start perfect de mandat pentru Mirel Rădoi! Baiaram, gol după numai 95 de secunde. Cum a reacţionat noul antrenor al Universităţii Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un start perfect de mandat. La primul meci după ce l-a înlocuit pe Costel Gâlcă, Rădoi a aşteptat numai 95 de secunde primul gol. Ştefan Baiaram a marcat în debutul meciului Universitatea Craiova – Poli Iaşi, din etapa a 24-a din Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fără victorie în 2025, oltenii au început în atac meciul cu echipa la care a debutat pe bancă Vasile Miriuţă. Fanii din Bănie au fost imediat motive de bucurie. Start perfect de mandat pentru Mirel Rădoi. Gol după numai 95 de secunde în Universitatea Craiova – Poli Iaşi Nicuşor Bancu a avut o centrare perfectă din flancul stâng pentru Ştefan Baiaram. Mijlocaşul ofensiv de 22 de ani nu a putut fi ţinut de fundaşii adverşi şi a trimis o lovitură de cap cu care nu i-a dat nicio şansă spaniolului Jesus. Baiaram a fost îmbrăţişat imediat de coechipieri şi a sărbătorit cel de-al 8-lea său gol stagional. Mirel Rădoi a refuzat însă să se bucure şi a rămas extrem de concentrat. Antrenorul Universităţii Craiova a fost surprins de camerele TV în timp ce le dădea indicaţii jucătorilor săi. Rădoi a transmis încă de la conferinţa de presă că are nevoie ca jucătorii lui să dea totul pentru o victorie obligatorie în cursa pentru titlu. Reclamă

„Ar fi important să simtă adversarul că jucăm acasă, când intră pe Ion Oblemenco să simtă că îi așteaptă un meci foarte dificil.

Să simtă că pe terenul Universității Craiova este la fel cum era pe vremea când eram jucător. Am fost căpitan la Steaua, am jucat în Champions League și la echipa națională… Nu se câștiga ușor la Craiova, chiar am pierdut meciuri. Aș vrea ca jucătorii să se uite la clipuri și să vadă cum era Ion Oblemenco înainte.

Dacă jucătorii au dat 100% până acum, eu am nevoie de 110% și sper ca până duminică să îi fac să înțeleagă. Suporterii au venit într-un număr mai mic la ultimele partide, e clar că avem o problemă, e datoria noastră să îi facem să se întoarcă pe stadion”, a declarat Mirel Rădoi.

