"Sunt idiot? Miza e prea mare!" Gigi Becali a vorbit despre venirile lui Homawoo și Masoero la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre interesul campioanei pentru doi jucători de la rivalele din Liga 1. S-a vorbit că FCSB îi vrea pe Homawoo și Masoero de Dinamo şi U Cluj. Latifundiarul din Pipera neagă faptul că şi i-ar dori pe cei doi jucători. Are un obiectiv mai important în acest moment. Vrea ca echipa sa să câştige titlul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dezvăluit că nici măcar nu se gândeşte la Homawoo și Masoero. Mai mult, recunoaşte că nici măcar nu îl ştie pe fundaşul central al celor de la U Cluj.

Gigi Becali se concentrează pe titlu

Gigi Becali neagă interesul pentru cei doi jucători. Spune că FCSB are se gândeşte doar cum să câştige un nou titlu în Liga 1 pentru a forţa calificarea în Champions League. „Habar nu am! Pe cuvânt… Eu sunt nebun? Mai greșesc și eu, dar nebun nu sunt. Eu joc titlul, dar mă interesează de Homawoo și Masoero? Doamne ferească-ne… Nici nu este perioada de transferuri, eu joc titlul, dar mă întreabă lumea de Masoero.

Nu că nu vorbesc de ei, nici măcar nu mă gândesc. Mă știi pe mine că fac lucruri inutile? Ăsta este lucru inutil și eu lucruri inutile nu fac. E inutil ca pe mintea mea s-o pun să se gândească la Masoero, care eu nici nu știu cine e și nici nu mă interesează. Pe Homawoo îl știu, dar nu mă interesează. Am o miză prea mare ca să mă intereseze Homawoo și Masoero”, a explicat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

După 0-0 cu Craiova lui Mirel Rădoi, FCSB are 3 puncte avans faţă de CFR Cluj, dar şi faţă de olteni. Echipa din Gruia are însă un meci mai puţin, cel cu Rapid, din această seară, de la ora 20.30. Apoi, în Duminica Paştelui se joacă derby-ul FCSB-CFR Cluj, pe Arena Naţională. De partea cealaltă, Craiova are meci în deplasare, cu Dinamo.