"Sunt sentimente ciudate pe care le trăiesc"! Mărturisirea lui Dani Coman după ce Hermannstadt a fost învinsă de Rapid - Antena Sport

Reclamă

În seara asta am fost mulțumit de joc, dar nu de rezultat. Puteam obține mai mult. Mai avem patru meciuri, dacă vom câștiga trei, ne vom lupta pentru play-off, dacă nu, pentru evitarea retrogradării.

Vedeți ce jucători au intrat de pe bancă și o să vă faceți o părere dacă Rapidul merită să se lupte pentru câștigarea campionatului. Au intrat, Petrila, Hasani, Funsho. Rapid e un club puternic, care vrea performanță. Merită aprecierile.

Reclamă

Au un lot foarte bun și merită să se lupte pentru câștigarea campionatului. Au stabilitate din toate punctele de vedere. Sunt sentimente ciudate pe care le trăiesc în Giulești”, a declarat Dani Coman după Rapid – Hermannstadt 2-0.

Marius Măldărășanu și-a criticat jucătorii după Rapid – Hermannstadt 2-0: „Nu cred că meritam ceva în seara asta”

Marius Măldărășanu și-a criticat jucătorii după Rapid – Hermannstadt 2-0. Tehnicianul sibienilor nu a fost impresionat de prestația fotbaliștilor pe care îi pregătește.

Duelul din Giulești a contat pentru etapa cu numărul 26 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. La acest meci, sibienii au făcut un pas greșit în lupta pentru locurile de play-off.

Reclamă 4 / 0/3

Tehnicianul de la Hermannstadt a spus că echipa sa nu merita să câștige această partidă. De asemenea, Marius Măldărășanu i-a felicitat pe rapidiști și a spus că formația sa se baza pe evoluția anumitor jucători, care au dezamăgit în această seară. „Tactica a funcţionat foarte bine. În prima repriză am stat foarte jos. am avut totuşi câteva situaţii bune la 0-0. „Rapid a fost echipa mai bună” Rapid a fost echipa mai bună. Urma să schimbăm ceva, Vali Găman s-a accidentat şi avea şi cartonaş galben. Pe retragerea lor am câștigat ceva teren, dar nu putem spune că meritam ceva în seara asta. Jucătorii care aveau mingea, neavând soluţia, au pierdut-o. Nu avem ce să facem, mergem înainte, felicit Rapidul, e o victorie meritată. Ne doare, ne-am fi dorit mai mult, dar deocamdată nu suntem pe o pantă bună. Suferim ca joc, ca încredere, depindeam de Para, de forma lui. Dar şi când îl schimbăm, nici Ruben Fonseca nu e ce ar trebui să fie. Cine intră trebuie să facă ceva, să intre cu un plus. Dacă ar fi să evidenţiez un jucător, Alessandro”, a spus Marius Măldărășanu, la digisport.ro. Reclamă

Ce obiectiv și-a setat Albion Rrahmani după Rapid – Hermannstadt 2-0

La finalul duelului, Rrahmani s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să obțină cele 3 puncte. Totodată, a vorbit și despre obiectivele personale și a dezvăluit faptul că și-ar dori să marcheze mai mult de 20 de goluri în actualul sezon al campionatului intern.

Albion Rrahmani a fost desemnat omul meciului, după ce a reușit să marcheze al 2-lea gol al echipei pregătite de Cristiano Bergodi. A înscris în minutul 66, din pasa lui Krasniqi.

„Este cel mai frumos sentiment, să fii omul meciului. Echipa a jucat bine, am controlat meciul, acum trebuie să mergem înainte! Vreau să înscriu mai mult de 20 de goluri, sunt atacant, ăsta este obiectivul, trebuie să fac asta. Sunt fericit că am revenit cu gol, sper să o țin tot așa.

În a doua repriză am jucat mai rapid, am avut mai multe șanse. Ne-a prins bine pauza, am marcat de 2 ori. Suntem într-o formă foarte bună. Când câștigi așa toate meciurile este mai ușor să controlezi partidele”, a spus Albion Rrahmani, potrivit sursei citate anterior.

De asemenea, cele două reușite ale Rapidului au fost semnate de jucători din Kosovo. Dacă la golul secund au contribuit Rrahmani și Krasniqi, prima reușită a fost semnată de jucătorul venit de la CFR Cluj, iar pasa a primit-o de la Burmaz.

Unde va ajunge Kylian Mbappe după despărţirea de PSG? Real Madrid Liverpool Altă echipă Vezi rezultatele Loading ... Loading ...