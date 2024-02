Marius Măldărășanu și-a criticat jucătorii după Rapid - Hermannstadt 2-0: „Nu cred că meritam ceva în seara asta” - Antena Sport

Cine intră trebuie să facă ceva, să intre cu un plus. Dacă ar fi să evidenţiez un jucător, Alessandro”, a spus Marius Măldărășanu, la digisport.ro.

Ce obiectiv și-a setat Albion Rrahmani după Rapid – Hermannstadt 2-0

La finalul duelului, Rrahmani s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să obțină cele 3 puncte. Totodată, a vorbit și despre obiectivele personale și a dezvăluit faptul că și-ar dori să marcheze mai mult de 20 de goluri în actualul sezon al campionatului intern.

Albion Rrahmani a fost desemnat omul meciului, după ce a reușit să marcheze al 2-lea gol al echipei pregătite de Cristiano Bergodi. A înscris în minutul 66, din pasa lui Krasniqi.

„Este cel mai frumos sentiment, să fii omul meciului. Echipa a jucat bine, am controlat meciul, acum trebuie să mergem înainte! Vreau să înscriu mai mult de 20 de goluri, sunt atacant, ăsta este obiectivul, trebuie să fac asta. Sunt fericit că am revenit cu gol, sper să o țin tot așa.

În a doua repriză am jucat mai rapid, am avut mai multe șanse. Ne-a prins bine pauza, am marcat de 2 ori. Suntem într-o formă foarte bună. Când câștigi așa toate meciurile este mai ușor să controlezi partidele”, a spus Albion Rrahmani, potrivit sursei citate anterior.

De asemenea, cele două reușite ale Rapidului au fost semnate de jucători din Kosovo. Dacă la golul secund au contribuit Rrahmani și Krasniqi, prima reușită a fost semnată de jucătorul venit de la CFR Cluj, iar pasa a primit-o de la Burmaz.