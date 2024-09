"Te gândeşti la echipa naţională?" Răspunsul dat de Constantin Budescu, după ce a marcat din nou - Antena Sport

"Te gândeşti la echipa naţională?" Răspunsul dat de Constantin Budescu Constantin Budescu, în timpul unui meci la Gloria Buzău/ Hepta „Te gândeşti la echipa naţională?” este întrebarea la care Constantin Budescu a oferit imediat răspunsul, după ce a marcat din nou pentru Gloria Buzău. Mijlocaşul consideră că pentru moment, nu va fi convocat, date fiind probleme cu care s-a confruntat în startul sezonului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Constantin Budescu a marcat în duelul dintre Botoşani şi Gloria Buzău. Partida din etapa a zecea s-a încheiat cu scorul de 3-3. „Te gândeşti la echipa naţională?” Răspunsul dat de Constantin Budescu Constantin Budescu a ajuns la trei goluri marcate pentru Gloria Buzău, în cele zece meciuri bifate. Mijlocaşul ajuns la 35 de ani susţine că „nu se pune problema” să fie luat în calcul de Mircea Lucescu, pentru meciuri echipei naţionale de luna viitoare. Constantin Budescu a bifat în total 15 meciuri la echipa naţională, reuşind să marcheze cinci goluri. Ultima dată când mijlocaşul de 35 de ani a evoluat sub „tricolor” a fost în 2021, la un meci amical cu Anglia. „(n.r. – te mai gândeşti la echipa naţională?) Gânduri bune am, ce să am? La mine cred că e mai greu, nu ştiu. Aşa zic eu, nu prea am avut eu multe convocări la naţională. De câte ori am fost convocat mi-am făcut treaba, nu prea am avut eu meciuri la naţională şi nu cred că se pune problema acum. Nici eu nu m-am mai gândit în ultima perioadă, pentru că am trecut printr-o situaţie delicată în ultimele luni, dar acum mi-am revenit şi sper să fac lucruri bune pentru clubul meu. Ce va fi pe viitor nu avem de unde să ştim”, a declarat Constantin Budescu, conform primasport.ro. Reclamă

Totodată, Constantin Budescu a oferit declaraţii şi despre duelul spectaculos cu Botoşani. Acesta este de părere că echipa sa ar fi putut pleca cu toate punctele, dacă el n-ar fi ratat incredibil la scorul de 1-0, în prima repriză.

„A fost spectaculos pentru voi, pentru suporteri, dar pentru noi nu prea. Am ratat eu în prima repriză, făceam 2-0 şi poate nu mai era scorul ăsta, dar după am fost conduşi de două ori şi e important că am revenit şi am luat un punct pe final. În prima repriză ei nu prea au avut şanse, noi am ratat, am ratat şi eu… Era să nu obţinem nimic. Să zicem că suntem mulţumiţi, că am revenit, dar am avut o cădere după prima repriză şi nu ştiu de ce”, a mai spus Constantin Budescu.

Botoșani – Buzău 3-3! „Ploaie” de goluri superbe

Duelul Botoșani – Buzău s-a încheiat cu scorul de 3-3! Partida a contat pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

Gazdele au marcat prin Mouaddib ’69, Aldair ’74 şi Ongenda ’89. Pentru Gloria Buzău au înscris Budescu ’40, Matricarrdi ’80 (autogol) şi Isfan ‘90+1. FC Botoşani: Pap- Salomon (Ongenda ‘46), Miron, Matricardi- Adams, Ferreira, Florescu (Şeroni ’90), Bodişteanu (Pănoiu ’46), Ţigănaşu- Kaprof (Mouaddib ’46), Lopez (Chică-Roşă ’78). Antrenor: Liviu Ciobotariu, notează news.ro. Gloria Buzău: Lazăr- Scheda, Turda, Cestor, Dumitraşcu (Lovric ’46) – Albu, Akhmatov (Canadija ’76), Tavares- Jipa (Stan ’61), Matos (Işfan ’72), Budescu. Antrenor: Eugen Neagoe. Cartonaşe galbene: Miron ’29, Ongenda ’78, Chică-Roşă ’80 / Albu ’35, Lovric ‘59

