Testat pozitiv la testul anti-doping, Cosmin Matei a revenit pe teren cu FCSB: ”Nu o să vă vină să credeți de la ce a pornit tot” - Antena Sport

De asemenea, Matei a dezvăluit și care a fost sursa contaminării. Acesta a declarat că un pre-workout, un supliment pe bază de cofeină care se consumă înaintea antrenamentului, a fost de vină pentru testul său pozitiv.

„Am stat șapte săptămîni, mai am de tras puțin. A fost și este în continuare o perioadă grea pentru mine și familia mea. Am intrat într-o situație fără voia mea, este greu. Este o procedură în desfășurare. Am colaborat cu cei de la ANAD. Sper să se termine această perioadă grea cu bine. Este cel mai greu lucru prin care poate trece un sportiv.

Nu mi-a venit să cred. Am aflat oricum la 10 zile după… Nici acum nu îmi vine să cred că am avut acest ghinion. A fost de la un pre-workout”, a declarat Cosmin Matei, conform digisport.ro.

Cât de gravă e accidentarea lui Florinel Coman, din Sepsi – FCSB

Florinel Coman a dezvăluit cât de gravă este accidentarea lui, suferită în partida dintre Sepsi şi FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. „Mbappe” a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme la inghinali, motiv pentru care a fost schimbat în minutul 19.

„Am simţit ceva la inghinali, nu am mai continuat. Sper ca în zilele următoare să nu am nicio problemă. Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză, când joacă acasă prind aripi. Au fost greşeli omeneşti pe final, trebuie să le eliminăm, ne-au dominat pe final. Dacă eram pragmatici în prima repriză, trebuia să închidem meciul, când am avut ocazii.

Îi simt puternici pe băieţi, cu un singur gând, de a termina cât mai repede. Trebuie să te sacrifici mult, să treci prin multe stări pentru a deveni campioni. Aşteptăm următorul meci, nu trebuie să dramatizăm, ceea ce contează e ce am reuşit să clădim în acest campionat, nu se dărâmă acum. Nu simt, după ce am ieşit, am reuşit să marcăm. A fost o conjunctură, nu se pune problema de aşa ceva. Chiricheş face parte din familie, e un tip profesionist, avem ce învăţa de la el. Avem nevoie de el, sper să-şi revină cât mai repede. Un meci dificil cu Farul. Din păcate, ultimele meciuri pe Arenă au fost foarte grele cu ei, sperăm să rupem blestemul şi să câştigăm”, a declarat Florinel Coman, conform digisport.ro.

