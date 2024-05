"Țip la ei! Îmi permit!" Mihai Pintilii a dezvăluit ce se întâmplă la antrenamentele FCSB-ului! - Antena Sport

Alex Chipciu poate devenit al doilea jucător de la U Cluj care vine la campioana Ligii 1. Daniel Popa a semnat deja cu FCSB şi a adus în conturile clubului din Ardeal 300.000 de euro.

„Cu Chipciu nu știu, nu e problema mea. Mi-a spus MM despre el, am zis că îmi place de el. Dacă poate să vină, să vină. Nu este o negociere cu el.

Este jucătorul nostru, ne-a ajutat. S-ar întoarce acasă. Chiar dacă nu joacă, ar fi acolo, cu noi, cum e Pintilii. Orice jucător cu care am făcut performanță poate veni să ia câteva mii de euro salariu, să lucreze la mine, la FCSB.

Îl iau de prietenie, da, pentru că am câștigat bani cu el la viața mea. Orice jucător cu care am câștigat bani are ușa deschisă la mine. Dacă vor câteva mii de euro lunar, au ușa deschisă!”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.