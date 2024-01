"Toată lumea mă critică" Adrian Mutu a răbufnit în prima lui conferinţă de presă ca antrenor al lui CFR Cluj - Antena Sport

Reclamă

Adrian Mutu a oferit un verdict despre lupta la titlu cu FCSB, în prima lui conferinţă de presă ca antrenor al lui CFR Cluj. „Briliantul” a dezvăluit că are două obiective clare, câştigarea titlului şi a Cupei României, fiind conştient că ambele sunt greu de îndeplinit. Acesta însă are încredere maximă în formaţia pe care a preluat-o în această săptămână.

Adrian Mutu i-a luat locul lui Andrea Mandorlini pe banca lui CFR Cluj, după ce italianul a fost demis, ca urmare a eşecului suferit în duelul cu Botoşani. Mutu va debuta pe banca clujenilor în partida cu Voluntari, partidă care se va disputa luni, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

„E o mare responsabilitate şi o mare provocare pentru mine”

„Sunt bucuros că sunt aici, e o mare responsabilitate, o mare provocare pentru mine, o echipă importantă, o echipă mare, cea mai titrată din ultimii 15-20 de ani. Pentru asta spun că este o mare responsabilitate pentru că la CFR există decât o șansă, aceea de a câștiga toate meciurile.

Obiectivele personale se leagă oarecum cu obiectivele echipei, acelea de a ne lupta pentru titlu și bineînțeles și Cupa României. Am găsit un lot foarte bun, cu jucători importanți, cu unii am fost colegi la națională, cu alții am jucat ca adversar în alte campionate, cum ar fi contra lui Tachtsidis, în Italia. Bineînțeles, îi știu bine pe băieții din garda veche, care sunt aici și cu care ne-am luptat și înainte în play-off.

Avem condiții foarte bune, am găsit exact așa cum mă așteptam să fie la un club mare. Obiectivele sunt normale, aceleași pe care le-au avut toți antrenorii de până acum și cred că le vor avea și de acum înainte, pentru că sunt obiectivele clubului. Nu există altceva decât să încercăm să câștigăm tot ce se poate.

Adrian Mutu: „Nu ne uităm la ceilalţi!” În ceea ce privește contractul, pentru mine în momentul ăsta banii nu sunt importanți, e o investiție pe care o fac în mine însumi, e o provocare mare să fiu la un club de acest gen și sper să și confirm. De aceea pentru mine, banii sau alte lucuri nu au contat. Eu vreau să mă gândesc la prezent și la viitorul apropiat, ne așteaptă meciuri grele, sper să pot să le arăt tuturor și să demonstrez de ce sunt în stare, împreună cu echipa. Ținând cont de cum ne aflăm în clasament și de distanța care este între noi și FCSB, dar și între noi și celelalte, care nu e foarte mare, trebuie să fim foarte atenți și să ne gândim doar la noi, să o luăm joc cu joc, fără să ne uităm la ceilalți. Mă aștept din partea echipei să văd o reacție după înfrângerea de la Botoșani, să reînviem spiritul pe care l-a avut CFR în anii trecuți, acela de învingători. Așa cum spuneam, putem spune încet, încet, dar foarte repede, pentru că suntem la CFR și nimeni nu are răbdare. Avem două obiective: câștigarea campionatului și Cupa României. Trebuie să le îndeplinim pe amândouă, cu toate că ne este foarte greu, avem adversari pe măsură”, a mai spus Adrian Mutu astăzi, la conferinţa de presă.

