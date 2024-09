Transfer de senzaţie realizat de Dinamo! Un jucător trecut pe la Inter, noul "elev" al lui Zeljko Kopic - Antena Sport

În sezonul trecut, Patrick a evoluat în 29 de partide în Ekstraklasa și a marcat două goluri pentru polonezii de la Śląsk Wrocław. Patrick Olsen va îmbrăca tricoul alb-roșu până în 2026″, a anunţat Dinamo.

Ce a spus Zeljko Kopic despre obiectivul lui Dinamo după înfrângerea cu U Cluj

În ciuda rezultatului negatic, Kopic a fost mulţumit de jocul echipei sale. Chiar dacă punctele primează, dar şi fericirea suporterilor, croatul este hotărât să construiască o echipă cât mai bine la Dinamo:

„Am avut multă energie. Am avut ocazia lui Cîrjan, am lovit bara. Aveam nevoie de mai mult curaj în prima repriză. U Cluj a schimbat sistemul în repriza a doua. Nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt multe lucruri pozitive în joc.

U Cluj este o echipă cu multă experienţă. Am avut şi în repriza secundă nişte situaţii, ne-a lipsit ultima pasă. Ne lipsesc jucători, suntem mai periculoşi cu Hakim Abdallah, şi cu Caragea. Pentru mine e important că am jucat în stilul nostru. Îmi pare rău că nu am luat un punct.

Liga 1 este foarte bună. Nu poţi să mergi pe vreun teren să zici că poţi câştiga. Dacă nu eşti la cel mai bun nivel în fiecare meci, nu poţi câştiga. Trebuie să fim şi mai motivaţi, să continuăm să ne îmbunătăţim jocul.

Obiectivul nostru este reprezentat de rezultate, să ne facem suporterii fericiţi, dar trebuie să ne gândim şi la viitorul clubului”, a declarat Zeljko Kopic, la digisport.ro.