"Aveam nevoie de mai mult curaj" Ce a spus Zeljko Kopic despre obiectivul lui Dinamo după înfrângerea cu U Cluj - Antena Sport

Iată ce a spus Zeljko Kopic despre obiectivul lui Dinamo după înfrângerea cu U Cluj. „Câinii” au pierdut duelul de pe Cluj Arena, scor 0-1, într-un meci în care au avut mai multe ocazii în prima repriză.

Lipsa de experienţă a jucătorilor lui Zeljko Kopic şi-a spus cuvântul în anumite momente, iar Dinamo pleacă fără puncte de la Cluj.

„Aveam nevoie de mai mult curaj” Ce a spus Zeljko Kopic despre obiectivul lui Dinamo după înfrângerea cu U Cluj

În ciuda rezultatului negatic, Kopic a fost mulţumit de jocul echipei sale. Chiar dacă punctele primează, dar şi fericirea suporterilor, croatul este hotărât să construiască o echipă cât mai bine la Dinamo:

„Am avut multă energie. Am avut ocazia lui Cîrjan, am lovit bara. Aveam nevoie de mai mult curaj în prima repriză. U Cluj a schimbat sistemul în repriza a doua. Nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt multe lucruri pozitive în joc.

U Cluj este o echipă cu multă experienţă. Am avut şi în repriza secundă nişte situaţii, ne-a lipsit ultima pasă. Ne lipsesc jucători, suntem mai periculoşi cu Hakim Abdallah, şi cu Caragea. Pentru mine e important că am jucat în stilul nostru. Îmi pare rău că nu am luat un punct.