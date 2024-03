"Trebuie să fii nesimţit!" Valeriu Iftime s-a prăbuşit emoţional după meciul cu Farul: "Te laşi dracului de tot! Ruşinos!" - Antena Sport

Reclamă

Stăm la VAR patru minute și el dă trei minute de prelungiri. Trebuie să fii pur și simplu nesimțit. Rușinos. Noi nu am avut ocazii extraordinare, dar am jucat bine. Farul a jucat la 0-0. Și Andone, foarte fricos. Schimbi în minutul 90. Îl bagi pe Șeroni… Nu înțeleg, ăstia sunt în zece oameni și nu faci schimbări, un atacant în plus. Îmi pare rău, sunt pur și simplu dezarmat de arbitraj. La Cluj ne-au făcut zob, la Steaua (n.r. FCSB) ne-au făcut zob, acasă cu Sepsi ne-au făcut zob.

Nu poți să dai doar trei minute de prelungiri. Te lași dracului de tot, te duci în lumea ta. Îți mănânci banii, nervii, să ce?”, a spus Valeriu Iftime pentru cei de la btonline.ro.

Sepsi şi Farul Constanţa sunt ultimele două echipe care şi-au câştigat prezenţa în play-off-ul Ligii 1. Sepsi s-a impus la Ploieşti, cu 2-1, în timp ce Farul a făcut 0-0 la Botoşani.

În clasament, FCSB este lider, cu 64 de puncte, CFR Cluj ocupă poziţia secundă, cu 53 de puncte, iar Rapid completează podiumul, cu 52 de puncte. Pe locul 4 se află CS Universitatea Craiova (46 de puncte), locul 5 este ocupat de Sepsi, cu 43 de puncte, în timp ce locurile de play-off au fost completate cu echipa campioană, Farul, pe 6, cu 43 de puncte. Astfel, în play-off-ul ediţiei 2023-2024 s-au calificat echipele care au jucat în această fază şi sezonul trecut.

