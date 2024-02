"Trebuie să fim răi!" Nicolae Dică a anunţat schimbări majore înaintea meciurilor cu Universitatea Craiova şi FCSB - Antena Sport

Reclamă

Veți vedea anumite schimbări mâine la echipă. Sper să aibă efectul așteptat. Este păcat că reușim să aducem mingea în față, să avem o posesie bună în aceste 3 jocuri de când am venit. Acolo în careu trebuie să fim mai răi, să dăm 100 % ca să marcăm, pentru că doar așa se văd lucrurile bune.

O surpriză plăcută pentru mine ar fi ca George Merloi să revină cât mai repede. Este un jucător important al echipei, a început bine campionatul și e păcat că s-a accidentat. Am început deja să îl integrăm în echipă și sunt sigur va fi un plus pentru că am văzut că are ambiție mare”, a spus Nicolae Dică într-o conferinţă de presă.

Mihai Rotaru i-a decis soarta lui Ivaylo Petev, după o şedinţă de trei ore cu antrenorul bulgar. Patronul Universităţii Craiova a luat decizie de a-i oferi în continuare credit tehnicianului, în ciuda rezultatelor modeste ale echipei, din 2024.

Universitatea Craiova a remizat cu Botoşani, în ultima etapă. Oltenii au obţinut o singură victorie în 2024, din cinci meciuri disputate. Mihai Rotaru a dezvăluit că a avut o şedinţă care a durat nu mai puţin trei ore, cu Ivaylo Petev. Patronul Universităţii Craiova a dezvăluit că s-a analizat situaţia echipei, mărturisind că greşelile comise au fost asumate de către toţi oficialii echipei.

Mihai Rotaru a transmis că nu se pune problema ca Ivaylo Petev să fie demis, în acest moment, de la Universitatea Craiova. Acesta a transmis că antrenorul bulgar are încredere deplină că poate redresa situaţia echipei.

„A fost o discuție cu antrenorul, a durat 3 ore și jumătate. Apoi am mai avut o ședință cu antrenorul și cu jucătorii. S-a făcut o analiză în prima parte. Convingerea tuturor este că se poate lucra împreună în continuare, că se poate face mai mult. S-au asumat greșelile din partea tuturor. S-au propus soluții din partea staff-ului tehnic. Ne asumăm în continuare această echipă și acest staff. Au fost multe lucruri de acoperit, de asta a durat atât de mult. Sunt chestii interne pe care trebuie să le remediem. El crede că putem face mult mai bine în ceea ce privește organizarea întregului climat”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro. De asemenea, Mihai Rotaru a dezvăluit că şi jucătorii au fost băgaţi în şedinţă, mărturisind că atmosfera din cadrul echipei este una tensionată, date fiind rezultatele din ultimele runde. „Atmosfera la echipă nu poate fi ok. Este vorba de încredere. Când ești încrezător, poți muta munții. Când nu… Le-am spus tuturor să arate că merită să fie aici. Nu ca indivizi, ca echipă! Jucătorii au avut o reacție întotdeauna. Le-am spus ce vreau acum. Să fie momentul ZERO! Sunt singur că ne vom ridica de la pământ”, a mai transmis Mihai Rotaru. Reclamă

