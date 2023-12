U Cluj a prezentat oficial un fundaș brazilian. Ardelenii, la a doua mutare din această iarnă - Antena Sport

„Capul sus!

‘Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează!’ – Winston Churchill.

Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susținerea clubului, a conducerii și a suporterilor.

Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună!

Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar „U”.

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști!”, a fost comunicatul postat de oficialii clubului, pe contul oficial de Facebook.